Istjerivanje duvanskog dima pustoši pazar

SARAJEVO - Ugostiteljski radnici u Federaciji BiH ogorčeni su na usvojeni Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje jer će to u velikom dijelu, kako ističu, u njihove kase sliti manje novca.

Podsjećamo, poslanici Predstavničkog doma FBiH su u srijedu veče usvojili ovaj zakon, koji, između ostalog, predviđa zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu, te privatnim automobilima ukoliko se u njima nalaze maloljetne osobe.

Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera FBiH, kaže za "Nezavisne novine" da će pomenuta odluka opustošiti kase u ugostiteljskim objektima. Tvrdi kako ih vlast ubjeđuje da ovo nije zakon o zabrani, nego ograničenju, ali isto tako ostavlja pitanje koga su ograničili?

"Zabranili su ugostiteljsko-turističkoj branši. Nisu ograničili, nego zabranili. Da ne shvati pogrešno građanstvo. Mi smo za zdravlje građana, tu nema dileme, pogotovo za mlađu populaciju. U moje vrijeme, prije 22 godine nisam smio zapaliti pred ocem. Šta je sa školstvom, educiraju li oni omladinu, znaju li roditelji", kaže Hadžić.

Po njegovom mišljenju, to je politikantstvo.

"Bitno je donijeti zakon, a je li on dobar i primjenljiv, to nije važno. Tražili smo da nam daju mogućnost da napravimo prostor za pušače, a da ne šteti nepušačima, ali su nam rekli da je to skupa investicija" rekao je Hadžić.

Ljiljan Veselinović, ekonomski analitičar, za "Nezavisne novine" napravio je poređenje između ovog zakona i zakona o zabrani korištenja uglja, te kazao da se na ovaj način razmišljalo u tom momentu, svijet bi se nastavio trovati ugljem.

Smatra da na ekonomiju neće mnogo uticati pomenuti zakon. Ističe da od BDP-a na godišnjem nivou dobit od restorana i turizma je 2,5 odsto, te da vjeruje da će biti dosta onih koji će opstati i primjenom ovog zakona.

Ovaj prijedlog zakona mora da još potvrdi i Dom naroda FBiH i čini se da u ovom trenutku nema sumnje da će dobiti zeleno svjetlo, jer i oni delegati koji imaju primjedbe na njega kažu da će glasati za njega, jer, kako ističu, u protivnom bi mogli biti optuženi da "pristaju na trovanje djece".

Aner Žuljević, delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da će država nastaviti gubiti milijarde zbog pogrešne akcizne politike, ali će se od narednog mjeseca pušiti samo na otvorenom.

"Licemjerna vlast koja uzima stotine miliona na akcizama za duhan, koje naravno ne završavaju u zdravstvu, gdje im je prirodno mjesto, odlučila se da zakonom o zabrani pušenja u zatvorenom 'svađa' građane, dok će ih nastaviti pljačkati po zakonu, ali na otvorenom. Očigledno je da idemo u susret novim društvenim podjelama kroz izazov EU integracija i zdravstvenih reformi na zakonu o zabrani pušenja u državi sa preko milion pušača i dva entiteta koja svaki voze svoj film", kazao je Žuljević.

Dodao je da ispade da je naš jedini i najveći problem u dimu, te da ne zna kako će glasati jer to još nije bilo na klubu, ali da njegov glas neće biti sporan.

Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" isitče da na dnenvom redu nije još ovaj zakonski prijedlog, ali da smatra da je on dobar. Nije želio prejudicirati šta će se desiti, niti kako će i sam glasati.