Izgradnja stanova u padu 51%, ali samo na papiru

BANJALUKA - Broj predviđenih stanova za gradnju u Republici Srpskoj u septembru ove godine bio je manji za 50,9 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju najnoviji statistički podaci, dok u građevinskom sektoru tvrde da se nikako ne bi moglo reći da je došlo do pada građevinske aktivnosti u pogledu stanogradnje.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srpskoj znatno je smanjen broj izdatih građevinskih dozvola.

"Broj izdatih građevinskih dozvola za gradnju u septembru 2019. godine u odnosu na septembar 2018. godine manji je za 18,6 odsto", navedeno je u saopštenju iz Republičkog zavoda za statistiku.

Kada je o građevinskim dozvolama riječ, najveći pad je zabilježen upravo kada govorimo o stambenim zgradama, jer je u septembru ove, u odnosu na septembar prošle godine, indeks iznosio tek 62,5 odsto.

U septembru ove godine su, kako se dodaje, izdate tek 72 građevinske dozvole za objekte visokogradnje, od čega se 65 odnosi na novogradnju.

Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori RS, ističe da ovakvi statistički pokazatelji mogu biti rezultat toga što je u prethodnom periodu 2019. godine izdat veći broj građevinskih dozvola, kao i činjenice da je trenutno veći broj građevinskih dozvola u proceduri izdavanja.

"Ono što nikako ne bismo mogli reći jeste to da je došlo do pada građevinske aktivnosti u pogledu stanogradnje, jer ona bilježi u najmanju ruku kontinuitet, a slobodno možemo reći i blagi rast. U dijelu kapitalnih investicija u oblasti visokogradnje došlo je do blagog pada, a znamo da su takve investicije najveći zamajac građevinarstvu", navodi Petrović u izjavi za "Nezavisne".

Spasoje Albijanić, predsjednik Udruženja poslodavaca građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne" da je u posljednje vrijeme katastrofalno stanje kada je riječ o nedostatku građevinskih radnika.

"Nedavno sam razgovarao s jednim prijateljem, koji kaže da više nije u pitanju plata, već nemate koga platiti. Stvari se moraju mijenjati, jer sada imamo situaciju da školujemo kadrove koji idu na Zavod za zapošljavanje, koji tržištu ne trebaju", kazao je Albijanić.

U izjavi za "Nezavisne" Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS, ocjenjuje da je vrhunac stanogradnje ostao u prošlosti.

"Gradnja je bila uzela maha, dosta se gradilo i ostalo je dosta stanova koji nisu prodati u proteklom periodu. Mislim da investitori više ne vide smisao ulaganja u nešto čega ima dovoljno na tržištu", ocjenjuje Vrabičićeva.