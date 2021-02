Iznajmljivanje Cloud resursa u BIH

U sferi današnjeg poslovanja, razvoj novih tehnologija odnosno inovacija u dijelu IT oblasti predstavlja neizbježan segment i proces za kvalitetno radno funkcionisanje.

Svakodnevno biti u poziciji uspješnog vođenja i održivosti posla, strijemiti ka uspjehu nije moguće bez IT resursa.

Nepoznavanje IT funkcionalnosti i strah od „novog“, kao i otežano shvatanja ove vrste poslovanja, predstavlja glavni razlog zbog kojeg se određene firme ne odlučuju za ovu vrstu ulaganja. Sklonost ka promjenama nije prepoznata. Kočnica je u startu postavljena za prihvatanje i primjenu IT tehnologija, koja se najčešće na kraju odražava kroz ne uspjele poslovne prilike i dodatne finansijske izdatke.

Cloud tehnologija nije tolika novina na tržištu, u razvijenim kompanijama i zemljama, prisutna je već godinama. Toliko je rasprostranjena i finansijski dostupna da se može trenutno koristiti u svim vrstama preduzeća.

Kompanije gube veliki dio vremena i novca na održavanje IT sistema i resursa, jer savremeno poslovanje rapidno raste i nameće potpuno nova pravila na tržišnoj utakmici, a sa druge strane Cloud aspekt sa svojom fleksibilnošću, mobilnošću, predstavlja koncept koji može adekvatno odgovoriti svim zahtjevima.

Trenutno se nalazimo u tržišnoj situaciji u kojem je finansijski povoljnije zakupiti određeni sadržaj komponenti, nego kupovati određenu tehničku opremu. Dodatna problematika kod kupovine opreme ogleda se u domenu zastarjelosti komponenti, licenci, ažuriranja i slično. Finansijski izdaci su prilično zastupljeni.

Niz različitih usluga i rješenja, čine bilo koju kombinatoriku korišćenja Clouda kao pogodnost, kao što je dostupnost informacija u bilo koje vrijeme sa raznih uređaja, oslobađanje fiksnih troškova nabavke IT opreme, centralizovani podaci, potpuna kontrola nad serverom. Zatim, svakodnevno sigurnosno čuvanje podataka iz koje se može napraviti povratak podataka i slično.

Svjedoci smo i rastućih sigurnosnih prijetnji na IT sisteme. Kod Cloud rješenja, ovaj segment je apsolutno pokriven i nudi zaštitu na zavidnom nivou.

U zavisnosti od načina poslovanja i primarne djelatnosti, svakako je najbolja odluka odabir domaćeg provajdera u našoj zemlji. Mnogobrojni su razlozi, kao što je brzina odziva u slučaju problema, skladištenje podataka i isto govorno područje kao i podrška.

Da uprostimo, zakupiti određeni „komad“ opreme odnosno resursa na neodređen period, gdje će nam biti pohranjeni podaci, zaštićeni, dostupni 24/7 na bilo kojem uređaju, na nivou zahtjeva i to sve za simbolične finansijske iznose na mjesečnom nivou. Nema ništa bolje i kvalitetnije za poslovanje bilo koje firme, od start up izvedbe do bilo koje druge kompanije.

Veliki i renomirani igrači su odavno prepoznali ovaj resurs, koji se razvija i uložili su velike investicije, a sve ovo iznajmljuju kroz mjesečnu pretplatu raznim preduzećima. Cijena je potpuno prihvatljiva prvenstveno za firmu koja je u osnivanju, a da ne govorimo o preduzećima koja posluju više godina.

Prema istraživanjima Gartnera do 60% preduzeća iznajmljivaće resurse za skladištenje i čuvanje svojih podataka i resursa u toku iduće godine.

Što se tiče područja BIH, ove rješenja su na zavidnom nivou. Kvalitet, garancija, resursi, pohranjivanje podataka u našoj državi, 24/7 profesionalna podrška, mogućnost nadogradnje resursa, sve je zastupljeno. Data centri i postojeća infrastruktura provajdera, glavna je garancija i sigurnost da smo u sigurnim rukama. Najbolja odluka i garancija predstavljaju domaći renomirani provajderi u našoj zemlji.

Finansijski model za iznajmljivanje ove vrste rješenja je prilično predvidiv. Nema tzv. skrivenih troškova i sve je transparentno. Plaća se mjesečna naknada, nema jednokratnih ulaganja u smislu kupovine opreme značajnijih finansijskih iznosa. Dodatni argument je podrška, koja je već uračunata u cijenu servisa.

Cloud rješenja jesu u oblaku, ali se zasnivaju na čvrstim tehnološkim i suvremenim resursima, koje nam omogućavaju pristup našim podacima u bilo kojem trenutku sa bilo kojeg uređaja.

Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banja Luka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH.