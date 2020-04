Izvoz u martu pao za 152 miliona KM

SARAJEVO, BANJALUKA - Izvoz robe iz Bosne i Hercegovine u martu ove godine u odnosu na mart prošle godine pao je za više od 152 miliona KM, a gotovo je sigurno da će se ovaj trend nastaviti i u aprilu.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u martu 2019. godine, izvoz iz Bosne i Hercegovine iznosio je 1.022.037.545 KM, dok je u martu ove godine taj izvoz bio svega 869.645.982 KM. Za razliku od marta, u prva dva mjeseca ove godine izvoz iz BiH bio je na nivou kao i prošle godine, pa je tako u januaru 2019. godine iz BiH izvezeno 883 miliona KM, a ove godine 888 miliona KM, dok je u februaru ove godine iz BiH izvezeno 950 miliona KM, a prošle godine u istom mjesecu to je bilo 952 miliona KM.

"Taj pad izvoza uglavnom se odnosi na probleme sa transportom, ali dobrim djelom i zbog manje narudžbi iz inostranstva, prije svega iz Italije. U idućem mjesecu može se očekivati veći pad, ali ne toliko velik s obzirom na to da je i u martu veliki problem bio sa prevozom, dakle, postojalo je tržište, samo zbog problema u transportu nije se moglo izvesti. Sada je to dosta lakše", rekao je Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

On naglašava da su određene industrije doživjele pad, prije svega obućarska i tekstilna s obzirom na to da je mnogo poslova bilo vezano za Italiju, ali i da ima onih koje rade punom parom, kao što je prehrambena industrija, kako kod nas tako i u svijetu.

Na pad izvoza mnogo je uticao i pad drvne industrije, odnosno smanjene narudžbe iz Italije u ovoj oblasti, a još ranije je objavljeno da je jedna fabrika peleta prestala sa proizvodnjom s obzirom na to da su partneri iz Italije otkazali narudžbe te da je zbog problema sa transportom u tu zemlju jedno vrijeme bilo praktično nemoguće izvesti bilo šta.

"Svi rade i radiće dok imaju sirovina i do pada proizvodnje hrane može doći samo usljed nedostatka sirovina. Izvoz iz BiH moglo bi djelimično u aprilu oporaviti i to što roba može ići na Kosovo, i to prije svega ona u vezi sa metalnim sektorom. Teško je prognozirati bilo šta. Pada izvoza u aprilu sigurno će biti, jer ovo sa virusom korona neće biti završeno, ali je pitanje koliki će on biti. Sigurno viši nego u martu, ali ne toliko mnogo. U maju već očekujemo da počne normalizacija", naglasio je Vasić.

Igor Gavran, ekonomista, rekao je da je pad izvoza bio izvjestan, ali da je teško bez uvida u njegovu strukturu detaljnije komentarisati. On naglašava da je manji izvoz finalnih proizvoda koji prevazilaze potrebe našeg tržišta svakako negativan, ali da smanjen izvoz hrane i proizvoda koji su povećali tržišno učešće ne bi morao imati negativne efekte.

"Ipak, razumno je pretpostaviti da se veći dio ovog smanjenja izvoza odnosi na smanjenu vanjsku traženju i nemogućnost plasmana zbog transportnih prepreka ili manjka repromaterijala za proizvodnju izvoznih proizvoda", rekao je Gavran.

On naglašava da će povratak izvoza na raniji nivo tek manjim dijelom zavisiti od domaćih izvoznika te da će sve zavisiti od potražnje na tržištima na koja smo izvozili.

U prva tri mjeseca ove godine u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine ukupan pad izvoza iznosio je 5,3 odsto ili 149,3 miliona KM. Prošle godine u januaru, februaru i martu iz BiH je izvezena roba u vrijednosti od 2.857.984.806 KM dok je u prva tri mjeseca ove godine taj izvoz iznosio 2.708.640.309 KM.

Pored izvoza, u BiH je značajno pao i uvoz, posebno u martu, i to za čitavih 290 miliona KM. U martu 2019. godine u BiH je uvezeno 1.573.374.301 KM roba, dok je u istom mjesecu ove godine uvoz iznosio 1.510.612.322 KM. Uvoz robe u BiH pao je i u januaru ove u odnosu na januar prošle godine s obzirom na to da je u prvom mjesecu 2019. godine taj uvoz iznosio 1.331.480.179 KM, a u januaru ove godine 1.257.454.240 KM. Ukupan pad uvoza u prva tri mjeseca ove godine iznosio je 7,3 odsto ili 340,1 milion KM.

Izvoz