Japan nova Trampova "meta broj jedan"?

NJUJORK - Prijetnje uvođenjem tarifa na uvoz automobila u SAD su ponovo na dnevnom redu, a Japan bi mogao da bude nova "meta broj jedan" predsjednika Donalda Trampa, ocjenjuje danas američka televizija CNBC.

U komentaru ove televizije se podsjeća da je u nedavnom razgovoru za Volstrit Džornal Tramp opisao svoje odnose s japanskim zvaničnicima kao dobre, ali je dodao: "Naravno, to će se završiti čim im budem rekao koliko moraju da plate".

"Predsjednik je sklon da se opedeljuje za trgovinske bitke", izjavio je Derek Sisors, ekonomista za Aziju u američkom Institutu za preduzetništvo, istraživačkoj tink-tenk organizaciji s konzervativnim pristupom javnoj politici, čije je sedište u Vašingtonu.

Dodao je da će, ako dođe do zaključenja novog NAFTA sporazuma s Kanadom i Meksikom, onda te zemlje biti izuzete od tekuće američke istrage vezane za automobilsku industriju. S obzirom na to da je Evropska unija već isposlovala oslobađanje od auto-tarifa, to u pravi plan izbacuje Japan- ključnog američkog saveznika u Aziji - kao "metu broj jedan".

"U toku je američka istraga o automobilskom uvozu na osnovu argumenta očuvanja nacionalne bezbjednosti, što je malo čudno. Ako iz nje izuzmete Meksiko, Kanadu i EU, onda je očigledno da je na meti tog istraživanja Japan”, rekao je Sisors za CNBC.

Trampova administracija je pokrenula u maju istragu o uticaju uvoza automobila i kamiona na nacionalnu bezbednost, u skladu s članom 232 Zakona o proširenju trgovine. SAD prijete da će uvesti carine do 25 odsto na uvozne automobile i auto dijelove, povrh ranije objavljenih 25-procentnih tarifa na uvoz čelika i 10-procentnih na aluminijum.

Zvanični Vašington još uvijek odmjerava da li da uvede te mere kao deo napora za zaštitu američkih proizvođača automobila i smanjenje trgovinskog deficita.

Trgovinski disbalans s Japanom je treći najveći od svih koje SAD beleže sa glavnim trgovinskim partnerima, odmah iza Kine i Meksika. Tri četvrtine ukupnog trgovinskog deficita s Japanom teškog 54 milijarde dolara odnosi se na automobile i auto delove.

Povećanje tarifa bi moglo da bude naročito bolno za proizvođače automobila kao što su Tojota, Nisan i Honda, koji SAD ubrajaju u glavno tržište. Tarife bi takođe mogle da nanesu štetu japanskoj ekonomiji, budući da izvoz automobila predstavlja ključni deo ukupnog izvoza zemlje.

Analitičari geopolitičke obavještajne kompanije Stratfor kažu, međutim, da bi Japan mogao u određenoj meri da bude pošteđen od takvog poteza Vašingtona s obzirom na to da u SAD-u postoji znatan broj japanskih proizvodnih kapaciteta.

Američki i japanski zvaničnici će nastaviti pregovore uoči očekivanog sastanka između Trampa i japanskog premijera Šinza Abea na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija krajem septembra, navodi CNBC u analizi.