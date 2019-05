Jedanaest savjeta kako postati milioner

Stiv Sibold, čovjek koji je postao milioner tako što je proučavao način poslovanje 1.200 najbogatijih ljudi svijeta i učio od njih, kaže da u ekonomiji kojom vlada slobodno tržište, svako može da postane bogataš do 30. godine.

Portal "Biznis insajder" napravio je listu od 11 stvari koje bi svaki čovjek do 30. godine trebalo da uradi ukoliko želi da se nađe u društvu onih koji na računu imaju najmanje sedam cifara.

1. Fokusirajte se na zaradu

U današnjem svijetu ne možete da postanete milioner štedeći, već isključivo zarađujući novac, kaže Grent Kardone, čovjek koji je sa 21 godinom bio u dugovima, a već sa 30 postao milioner.

"Sve što treba da uradite je da se fokusirate na to da vaš prihod stalno raste. Nema veze što trošite novac, bitno je da činite sve što je u vašoj moći da vaša zarada bude sve veća i veća", kaže Kardone, koji danas zarađuje oko 170.000 dolara mjesečno.

2. Razvijte nekoliko izvora prihoda

U studiji Tomasa Korlija, koji je napravio petogodišnje istraživanje o milionerima, otkriva se da su svi imali nekoliko izvora prihoda.

Čak 65 odsto milionera novac je zarađivalo iz najmanje tri izvora, 45 odsto novac je generisalo iz bar četiri, dok je 29% bogataša novac zarađivalo sa pet i više strana. Ovi izvori najčešće podrazumijevaju zaradu od nekretnina, berzanskog poslovanja i partnerskih poslova.

3. Štedite kako biste investirali

"Jedini razlog zbog kojeg treba da štedite novac jeste da bi ga kasnije investirali u nešto. Svoju ušteđevinu stavite na račune koje nikada nećete koristiti osim onda kada sakupite dovoljno sredstava za isplativu investiciju. Ovo će vas primorati da ispunite i tačku 1. (povećavanje prihoda)", kaže Grent Kardone.

4. Budite odlučni

"Izbjegavajte letargiju kada je u pitanju donošenje odluka", piše Taker Hjuz, koji je već sa 22 godine postao milioner.

On savjetuje da svi "sačuvaju svoju mentalnu snagu" donošenjem jednostavnih odluka što je brže moguće.

"Postanite kao autopilot. Agresivno razvijajte sposobnost donošenja odluka i smanjite gubitak vremena na minimum. Ja već znam šta ću da obučem sljedeće nedjelje. A vi?", piše Hjuz.

5. Ne hvalite se - namećite se

"Svoj prvi skupocjeni sat i automobil kupio sam tek onda kada se u moj posao slivao novac iz nekoliko različitih izvora. Čak i kad sam postao milioner, vozio sam staru 'tojotu kamri'. Budite poznati po svojoj radnoj etici, a ne stvarima koje možete da kupite", kaže Kardone.

6. Promijenite svijest o novcu

"Bogaćenje počinje s načinom razmišljanja o sticanju novca. Na kraju dana, tajna je uvijek ista: misliti. Dok masa vjeruje da je bogaćenje nešto što je daleko od njihovih mogućnosti, bogataši znaju da zarađivanje novca počinje od razmišljanja", kaže Stiv Sibold, još jedan od ljudi koji su sopstvenim radom zaradili milione.

7. Investirajte u sebe

Najsigurnija investicija koju možete da napravite je investicija u sopstvenu budućnost. Čitajte najmanje 30 minuta dnevno, dok vozite slušajte radio-stanice koje emituju pametne stvari, i stalno tražite kvalitetne mentore.

Ne treba da budete izvanredni samo u svom polju rada, već morate biti svestrana osoba koja može da razgovara o bilo kojoj temi: nevezano od toga da li je u pitanju politika, sport ili nešto u vezi sa finansijama. Konzumirajte znanje kao što konzumirate vazduh.

8. Odbacite fiksnu platu

Bogati ljudi obično su sami svoji poslodavci, te i sami sebi određuju platu. Sibold kaže da "vrhunskih radnika ima i u konvencionalnom biznisu 'od 9 do 5'", ali navodi da je to najsporiji put do napredovanja, prije svega jer se predstavlja kao "najsigurniji".

Oni najbolji znaju da je najbrži put do bogatstva kada ste sam svoj gazda.

9. Postavite ciljeve i vizualizujte ih

Ako želite da zaradite mnogo novca, morate imati jasan cilj a zatim i specifičan plan za njegovo ostvarivanje.

Novac se neće tek tako pojaviti - morate da ga zaradite. A za to su potrebni fokus, znanje i mnogo rada.

10. Provodite vrijeme s ljudima kojima se divite

Endrju Karnegi, koji je bio potpuni siromah prije nego što je postao jedan od najbogatijih ljudi u SAD, tvrdio je da je jedina formula za bogaćenje tzv. teorija "Mater Mind".

Ona podrazumijeva da se okružite talentovanim, inteligentnim ljudima koji dijele vašu viziju, jer je savez kreativaca daleko jači nego individualno mišljenje. Pritom, vremenom postajete poput ljudi s kojima provodite vrijeme - dakle bogati. Između ostalog.

11. Ciljajte na 10 miliona, ne na jedan

"Najveća finansijska greška koju sam napravio je što nisam bio dovoljno ambiciozan. Ohrabrujem vas da idete ka velikoj zaradi. Tražite deset umjesto jednog miliona. Ne postoji manjak novca na ovoj planeti, samo manjak ljudi koji ne razmišljaju dovoljno široko", zaključuje Kardone.

(Blic.rs)