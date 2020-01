Kakeibo, japanska umjetnost uštede novca

Događa li se i vama da dođe kraj mjeseca, potrošili ste čitavu platu, a nemate pojma gdje je zapravo sav taj novac otišao? Niste jedini.

Kao rješenje za ovaj problem postoji japanska tehnika stara preko stotinu godina koja vam može pomoći u vođenju računa o troškovima i uštedi novca, a zove se kakeibo.

Kakeibo, izgovarano "kah-keh-boh", prevodi se kao "finansijska knjiga domaćinstava". Izmislila ga je 1904. godine žena po imenu Hani Motoko (značajna po tome što je bila prva novinarka u Japanu).

Promjenu loših finansijskih navika nije lako sprovesti u djelo - najviše zbog toga što su naše navike potrošnje duboko cementirane u svakodnevici, a čin trošenja uključuje i emocionalni aspekt od kojeg se teško odvojiti.

Srećom, posljednjih 116 godina kakeibo je bio efikasan u pomaganju ljudima da donose pametnije finansijske odluke.

Nema tehnologije - samo sveska i olovka

Kao i svi proračunski sistemi, i ideja kakeibo je tu da vam pomogne da shvatite vaš odnos s novcem tako da vodite knjigu svega što dolazi i odlazi.

Kakeibo se, međutim, razlikuje po tome što ne uključuje softver za proračun, programe ili Excel tabele. Slično kao i "bullet journaling", naglašava važnost fizičkog zapisivanja stvari - kao meditativnog načina obrade i promatranja vaših navika potrošnje.

Istraživanje je iznova i iznova dokazalo brojne prednosti pisanja rukom. Ono vam može pomoći da napravite pozitivne promjene podstičući vas da budete prisutniji i svjesniji, istovremeno priznajući uzroke vaših loših navika.

Prema metodi kakeibo, prije kupovine bilo kojih nebitnih predmeta - ili stvari koje kupujete na impuls, morate postaviti sebi sljedeća pitanja:

- Mogu li živjeti bez ovog predmeta?

- Mogu li sebi to priuštiti na temelju svoje finansijske situacije?-

Hoću li ga zapravo koristiti?

- Imam li prostora za to?

- Kako sam na to uopšte naišao? (Jesam li to vidio u časopisu? Jesam li na njega naišao nakon što sam iz dosade odlutao u suvenirnicu?)

- Kakvo je danas moje emocionalno stanje? (Smireno? Stresno? Svečano? Osjećam se loše zbog sebe?)

- Kako se osjećam kad ga kupim? (Srećno? Uzbuđeno? Bezbrižno? I koliko će dugo ovaj osjećaj trajati?)

Kako je objašnjeno, na početku mjeseca treba da zapišete fiksne prihode i troškove, ostatak će vam otkriti koliko tačno možete potrošiti u predstojećem mjesecu. Drugi korak je da procijenite koliko taj mjesec želite uštedjeti - taj iznos stavite na stranu i potrudite se da ga ne dirate ako baš nije nužno. Tokom mjeseca bilježite troškove u četiri kategorije, poredane po važnosti:

1. Preživljavanje - stanarina, računi, hrana, djeca, lijekovi...

2. Neobavezne stvari - nova odjeća, restorani, cigarete...

3. Kultura - filmovi, pozorište, novine, knjige, koncerti...

4. Posebni troškovi - rođendanski pokloni, neočekivani popravke, hitni slučajevi...

Na kraju mjeseca uporedite početni proračun i potrošeni iznos - razlika je ono što ste uštedjeli tog mjeseca. Prema dosadašnjim proračunima, ova tehnika može dovesti do uštede od čak 35 odsto. Preporučuje se korištenje papira i olovke, a ne aplikacije ili nečeg sličnog, jer tako možete bolje predočiti na šta trošite novac.

Neki se ne bore s pretjeranim troškovima i mogu živjeti zadovoljavajući život sa samo osnovnim stvarima.

Iako je kakeibo efikasan u pomaganju da ostanete na vrhu svojih finansija, ono što on zaista učini, a drugi sistemi ne jeste da vas prisili da razmišljate o svojim kupovinama. Kao rezultat toga dolazi do lakšeg donošenja bržih, pametnijih i logičnijih odluka o tome hoćete li potrošiti novac na određeni artikal.

Pažljivo trošenje i štednja u velikoj su mjeri povezani, a male promjene koje uvodite pomoću kakeiba imaju kumulativni učinak na bankovni račun.

Kako sprovesti pametnije odluke

Da biste postigli značajne rezultate u uštedama, važno je ostati posvećen postavljanju pravih pitanja prije nego što obavite nebitnu kupovinu.

- Ne kupujte odmah, već nakon 24 časa. Ovo naglašava da li zaista želite i da li vam treba to što kupujete. Ako sljedeći dan još razmišljate o artiklu i možete ga sebi priuštiti, obavite kupovinu. Imaćete veći osjećaj zadovoljstva zbog svoje odluke.

- Ne dopustite da vas "rasplamsavanje prodaje" stavi na iskušenje. Kupovati na rasprodajama često znači kupovati predmete koje nećete često koristiti. Dakle, za svaki predmet koji imate u svojoj korpi tokom prodaje, zapitajte se da li biste ga kupili po punoj cijeni.

- Redovno provjeravajte stanje računa kod svoje banke. Provjera ravnoteže pomoći će vam da osjetite kontrolu nad svojim finansijama, jer to dovodi u fokus koliko novca možete potrošiti. Prvo što treba da uradite svako jutro je provjeravanje stanja. U početku je to zastrašujuće pokušati, no čini čuda za nivo brige.

- Potrošite u gotovini. Fizička predaja gotovine, a ne samo nepromišljeno prevlačenje kartice čini vas svjesnijim koliko trošite i lakše ćete proračunati. Pokušajte uzeti za sedam dana gotovinu koju ćete potrošiti i trošiti samo ono što imate.

- Podsjetnike stavite u svoj novčanik. Možete da stavite stiker na kreditnu karticu na kojem piše: "Treba li ti ovo stvarno?!" Sve što vas podstakne da napravite korak unazad prije kupovine pomoći će vam da donesete pametnije odluke.

- Promijenite okruženje koje uzrokuje trošenje. Ako primijetite da često trošite novac nakon što kliknete na marketinšku poruku e-pošte ili vidite slike Instagram influensera koji nose određenu marku, na primjer, odjavite pretplatu ili praćenje. Ili, ako kupujete odjeću ili šminku kad imate viška vremena, pokušajte to vrijeme iskoristiti za obavljanje neke druge aktivnosti, poput šetnje parkom.

I dalje se slobodno povremeno počastite nebitnim. To je u redu, pa čak i ohrabrujuće! Zapamtite, kakeibo se služi pažnjom kako biste eliminisali kupovinu koja bi vam mogla samo dati privremeni podsticaj.

Pažljivo trošenje i štednja u velikoj su mjeri povezani, a male promjene koje uvodite pomoću kakeiba imaće kumulativni učinak na vaš bankovni račun.