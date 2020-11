Kako će rezultat izbora u Americi uticati na zlato?

Bez obzira na to ko će pobijediti na izborima u SAD, lovci na zlato biće na dobitku, rekao je direktor za investicije kompanije Kost kapital Džejms Rasteh.

Objasnio je će Sjedinjene Države vjerovatno usvojiti značajan program fiskalnih stimulansa, usmjeren na podsticanje ekonomske aktivnosti, koji obično dovodi do većeg deficita. To bi moglo podstaći investitore da svoj novac preusmjere u sigurniju imovinu kao što je zlato, a istovremeno će to povećati cijene zlata.

"Bilioni dolara bi se dodatno štampali što bi na kraju imalo izuzetno pozitivne posljedice na zlato“, rekao je, dodajući:

"Fiskalna i monetarna politika bile bi gotovo identične pod bilo kojim rukovodstvom. Mislim da su razlike koje se naziru više imaginarne nego stvarne", prenosi "Sputnjik".

Spot zlata je u avgustu poskupjelo na cijenu iznad 2.000 američkih dolara, a posljednjih nedjelja cijena je bila oko 1.900 američkih dolara.

U izvještaju Svjetskog savjeta za zlato prošle nedjelje navodi se da je svjetska potražnja i ponuda za plemenitim metalom opala u prošlom kvartalu zbog pandemije.

Rasteh je objasnio da lovci na zlato sada troše više kapitala da pronađu novo zlato, a čak i kada ga pronađu, kvalitet otkrivenog plemenitog metala je mnogo niži.

"Otkrivamo mnogo manje zlata nego što ga proizvodimo“, rekao je, dodajući da ćemo za jednu deceniju "proizvoditi 50 odsto manje zlata nego danas".

Prema Rastehu, kapital uložen na tržište zlata ide u fondove kojima se trguje na berzi ili ETF, gdje dominiraju glavni igrači. S obzirom na to da ti veći igrači ne otkrivaju značajne, nove, izvore zlata i da im ponestaje rezervi, vjerovatno će biti primorani da otkupe manja imena na tržištu.