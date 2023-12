Kako će se slabljenje dolara odraziti na bh. ekonomiju i građane?

BANJALUKA, SARAJEVO - Stručna javnost u BiH podijeljena je po pitanju uticaja slabljenja dolara na bh. ekonomiju i građane.

Američka valuta je, inače, oslabila te pala na najniži nivo još od jula, a stručnjaci širom svijeta već prave projekcije o uticajima ovakvih kretanja.

U BiH jedni smatraju da je to za nas dobra vijest, a drugi očekuju da će nam ovakav razvoj situacije donijeti više štete nego koristi.

Ekonomista Igor Gavran ističe da bi najbrži efekat trebalo da bude pozitivan, a to je smanjenje cijene nafte, odnosno naftnih derivata, jer se na globalnom nivou njihova cijena određuje u dolarima i svaki pad vrijednosti dolara u odnosu na evro znači i pad cijene u odnosu na KM. "Nažalost, uvijek je upitno koliko će to i stvarno domaći distributeri prenijeti na njihove maloprodajne cijene", navodi Gavran za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, eventualni negativan efekat bi mogao biti na izvoz na tržišta gdje se koristi dolar i valute vezane za vrijednost dolara, ali većina bh. izvoza ide na tržište EU i regije, pa to nije veliki rizik.

"Kada je riječ o kamatnim stopama u EU one prije svega zavise od referentnih stopa, a one od odluka ECB, međutim ako evro nastavi jačati u odnosu na dolar, što iskreno ne očekujem, već naprotiv, mogao bi to biti argument za pad referentnih kamatnih stopa u budućnosti. Kamatne stope u BiH ne bi trebalo da se mijenjaju jer su uslovi na tržištu drugačiji, ali viša vrijednost evra je dodatni argument protiv njihovog rasta", kaže Gavran.

Efekti na dugove BiH su, naglašava, takođe pozitivni, jer rast vrijednosti evra nam ne povećava dug nominiran u evrima, pošto je svakako naša valuta vezana za evro, a dio duga u dolarima sada pada u vrijednosti.

I ekonomista Milenko Stanić kaže da je riječ o pozitivnim signalima za bh. ekonomiju kada govorimo o dugovima ovdašnjih preduzeća i države koji su iskazani u dolarima.

"Svako slabljenje snage dolara će značiti i smanjenje tereta otplate dugova. Mi imamo dugova povučenih u dolaru, ali to nisu veliki iznosi, već su u pitanju više zaduženja u evrima", naveo je Stanić za "Nezavisne novine".

On kaže da jačanje evro valute, kao rezervne valute, za bh. ekonomiju jeste dobar signal. To, pojašnjava, povećava snagu domaće valute (KM).

"Sigurno da će jačanje domaće valute, preko rezervne valute, značiti mogućnost veće zarade za bh. ekonomiju, odnosno da će u transakcijama koje se odvijaju u spoljnotrgovinskoj razmjeni naša privreda imati mogućnost da bolje prolazi na inostranim tržištima", naveo je Stanić.

S druge strane, Aleksandar Ljuboja, generalni sekretar Područne privredne komore Banjaluka, kaže da kurs dolara varira u odnosu na kurs evra, a nama, kako tvrdi, ne odgovara rast evra.

"Većinu robe koju izvozimo mi indeksiramo u evru i samim tim naša roba postaje skuplja. Mnogo manje indeksiramo u američkom dolaru. A naša valuta, KM, vezana je za vrijednost evra i imamo taj problem gdje veća vrijednost evra dovodi do nekonkurentnosti na svjetskim tržištima. Međutim, to su aktivnosti i oscilacije koje nisu toliko velike i ne utiču značajno na ono što se dešava kod nas, koliko smanjenje potrošnje i potražnje u našem okruženju, odnosno u zemljama koje su naši najveći spoljnotrgovinski partneri", naveo je Ljuboja za "Nezavisne novine".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.