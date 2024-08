Kako je biti Nvidia inženjer: Ima platu 200.000 dolara, a ne osjeća se bogatim

Nvidia je nekada bila vrsta kompanije za koju su znali samo štreberi i tvrdokorni tehničari.

Dizajnirala je vrhunske, specijalizovane grafičke čipove za igrače, one koji vole da rastavljaju svoje računare i podešavaju svoje matične ploče.

Ali, ispostavilo se da ovi nišni procesori mogu da urade nešto drugo zaista dobro: da se bave svim složenim poslovima potrebnim za programe vještačke inteligencije kao što su OpenAI Dall-E generator slika i njegov tekstualni bot ChatGPT.

To je kompaniju Nvidia stavilo u centar buma vještačke inteligencije – ne samo da pokreće kompaniju Sema Altmana već i Teslu, Metu i sve druge kopije iz Silikonske doline. Ove godine, Nvidijina vrijednost na berzi se skoro utrostručila na skoro 3,3 biliona dolara, čineći kompaniju najvrijednijom na svijetu — većom od kompanija Epl i Majkrosoft.

U decembru i maju, kada je kompanija prijavila izuzetnu prodaju procesora u svojim kvartalnim izvještajima o zaradi, neto vrijednost jednog Nvidijinog inženjera u kasnim dvadesetim je skočila na stotine hiljada dolara.

Ovo je njegova priča:

Kada sam se pridružio 2021, Nvidia je bila prestižna po tome što je bilo dobro poznato ime, ali nije bila konkurentna kao Gugl i ni približno konkurentna kao Meta. Pogodnosti su oduvijek bile veoma oskudne. Ne možete dobiti besplatan ručak – to nije kao Gugl. I kafeterija je otvorena samo do 14 časova, ali u Guglu mislim da je otvorena cijeli dan. Upravo su ponovo pokrenuli šatl u San Francisku, a mi ne dobijamo nikakve beneficije za putnike. Osim toga, to je hardverska kompanija, koja se razlikuje od internet kompanija. Ali sada dobijamo toliko prijava za nekoliko pozicija koje imamo da je nemoguće pregledati sve biografije. Vjerovatno ćemo sada biti veoma konkurentni.

Gledanje kako cijena akcija raste bilo je apsolutno ludo. Definitivno nisam očekivao da će se ovo desiti. Zamišljao sam Nvidiju kao kompaniju za igre – mislio sam da bi možda mogla nastaviti da raste. Očigledno, to više nije kompanija za igre.

Moja gotovinska plata je nešto više od 200.000 dolara; Prvi put kada je cijena akcija skočila, vrtio sam brojeve u svojoj glavi, kao, u redu, ako je prosječna cijena za sljedeću godinu 400 dolara, ja ću sljedeće godine zaraditi 450.000 dolara. To je nevjerovatno. Ali prosjek će biti manji od 400 dolara. Neće tu ostati. Tako sam i ja razmišljao o tome. Zatim, svaki put, cijena je samo rasla. Poslije decembarske zarade prošle godine, više nisam imao sumnji. Pomislio sam, jasno je da oni ne lažu i ovo će se samo nastaviti. Trenutno imam 1,6 miliona dolara u neuloženim akcijama koje će dobiti u narednih 18 mjeseci. Nakon poreza, to bi trebalo da donese još 800.000 dolara. Da sam zadržao svaku dionicu koju sam ikada dobio, vjerujem da bih imao dodatnih milion dolara, možda i manje.

Nisam mogao da vjerujem. Uvijek sam imao osjećaj da nikada neću imati sreće sa berzom. Na nekoliko investicija koje sam napravio izgubio sam gomilu novca. Moja posljednja kompanija je propala neposredno prije nego što sam se pridružio. Mislio sam, u redu, u redu je. Radiću samo za platu, i ne moram da imam sreće. Nisam mogao da vjerujem svojoj sreći. I dalje se tako osjećam svakog kvartala. Ponekad izračunam koliko sam plaćen mjesečno sa uključenim zalihama, a broj je lud. Osim toga, volim da radim u Nvidiji. Super je zanimljivo. Ne radim direktno na GPU-u, više kao istraživački projekat. Otvaram udžbenik — što nikada nisam radio u svom starom poslu — i čitam algoritme. A ni ja ne radim toliko naporno, na primjer 30, 35 sati nedjeljno.

Kada su dionice Nvidie padale 2022. godine, osjetio bi se prizvuk na poslu; ljudi nisu bili srećni zbog toga. Sada su svi veseli, srećni. Međutim, pomalo je smiješno – u kancelariji nikada ne razgovaramo o tome. Možda će odmah nakon zarade moj menadžer reći nešto poput: „Očigledno nam je dobro išlo.“ Imam jednog bliskog prijatelja sa kojim sam razgovarao o tome, ali ne želite da se zafrkavate, pretpostavljam. Osim toga, ne znate koliko zaliha imaju svi ostali. Mislim da ljudi sa dužim stažom sa ulogama na višim nivoima vjerovatno rade odlično. Od ovoga će dobiti novac za penziju, čak i ako se diverzifikuju od Nvidije.

Kada je Nvidia postala najveća javna kompanija na svijetu, napravio sam snimke cijene akcija i poslao ih mami i djevojci. Bilo je prilično sjajno. Nekako je nevjerovatno. Takođe sam razgovarao sa jednim poslovnim prijateljem o tome. Oboje smo bili prilično uzbuđeni. Ljudi u kompaniji su tiho srećni.

Izvan posla, može biti neugodno kada ljudi čuju da radim tamo — pitaju kada sam se pridružio i pokušavaju da pogode koliko sam bogat. Ovo će zvučati stvarno glupo, ali ako me neko pita gdje sam išao u školu, bilo bi mi malo nezgodno da kažem jer je to veliko ime. A ovo je nekako slično. Ako kažete da radite u Nvidiji, oni će reći: „Ooooh, u redu. To je sa kim razgovaram? Šta kažeš na te akcije, čovječe?”

Moji roditelji su oboje visoko obrazovani, ali sam odrastao u srednjoj klasi. Moja mama zarađuje, ali ne mnogo. Upisao sam fakultet uz punu finansijsku pomoć, a trenutno plaćam da moja sestra pohađa fakultet. Do nedavno sam pokušavao da potrošim manje od 100 dolara dnevno, maksimalno. Ali nisam uspio. Izlazio sam kad god sam htio. Razmetao sam se i to će biti problem. Kupovao sam mnogo veoma lijepih poklona za ljude. Za svoju djevojku, nabavio sam par komada lijepog nakita – veoma razumne stvari, bez dragog kamenja ili bilo čega. Moja sestra dobija više stvari koje odgovaraju uzrastu. Cipele. Kupio sam joj MacBook — treba joj za školu. Jednom mjesečno vodim svoju djevojku u lijep restoran – jednu Mišelinovu zvjezdicu, a ne tri Mišelinove zvjezdice. Jednostavno ne shvatam vrijednost, znaš? To je oko 2.000 dolara za dvije osobe, ali za jednu zvjezdicu je 800, 900 dolara. Svako malo vodim sve na put. Odveo sam mamu u Napu i odseo u veoma, veoma lijepom hotelu. Nikada ne bih mogao da ostanem tamo – 1.200 dolara ili nešto.

Odrastao sam u inostranstvu, a mama i dalje živi u toj zemlji, pa idem tamo otprilike dva puta godišnje. Zaista uživam u letenju poslovnom klasom. Ne želim više da se bavim ekonomijom; Samo ne želim da dodirujem ramena i dijelim naslon za ruke, znaš? Dakle, novi trošak bi bio letenje u Evropu. Te karte su, otprilike, 6.000 dolara ili tako nešto. Do sada sam ove godine potrošio oko 30.000 dolara na školarinu moje sestre. 11.000 dolara za putovanje. 14.000 dolara za restorane i barove. I onda kupovina od 8.000 dolara. Isuse Hriste. Moram da usporim.

“Ne osjećam se bogatim”

Da budem iskren, ne osjećam se bogatim. To me je dosta opustilo i omogućilo posjedovanje kuće u bliskoj budućnosti, ali nije kao da sam sada opterećen. Ja sigurno ne mogu da se povučem na ovaj iznos novca. Budući da sam neoženjen bez djece, sada se osjećam prijatno da letim i boravim u vrhunskim hotelima, ali ne bih mogao ništa od toga da imam djecu. Iznajmljujem stan u centru S.F. Mogao bih udobno da kupim kuću od 2 miliona dolara tako što ću odložiti 800.000 dolara i dobiti hipoteku za ostatak, ali iznajmljivanje mi se čini mnogo boljom opcijom.

Kakav život vidim za sebe? Zaista nemam odgovor na to. Volio bih najmanje dvoje djece, možda troje do četvoro. Moj cilj je uvijek bio da imam 5 miliona dolara za penziju. Možda bih ostao u Nvidiji ako bih dobio još nekoliko unapređenja, ali planiram da se preselim u Njujork kada padne litica kapitala 2026. Mrzim koliko je poluostrvo bezdušno i koliko je San Francisku dozvoljeno da propada. I dalje mi se sviđa S.F., ali to nije četvrtina grada kao nekada i nema naznaka da će se problemi popraviti sami od sebe. Kao kulturna mrtva zona, znaš? Moji roditelji imaju neke prijatelje u okolini. Kada dođem u posjetu, ovo je trka da se ljubazno ponizno pohvališ o svom posljednjem odmoru ili o tome gdje je tvoje dijete upisalo koledž ili šta već. Nisam tako odrastao. Ne bih želio da odgajam djecu u tom okruženju. U stvari, bilo bi idealno kada bi moja djeca mislila da smo siromašni, samo da ne idemo u školu sa prebogatim ljudima. A pod superbogatima mislim na svakoga ko ima kuću od 3 miliona dolara u Menlo Parku.

Škola u koju sam išao imala je mnogo pametnih, ambicioznih ljudi. Mnogo ambiciozniji od mene. Gomila mojih prijatelja je bogata zahvaljujući svojim roditeljima i onda su neki od njih odmah otišli ​​na Gugl. Bio sam više na sredini puta. Ne moram više nikome da se dokazujem. Osjećam se odlično. Ne mogu se žaliti. Samo se osjećam zadovoljno i sigurno. To je bila lijepa stvar, prenosi Bankar.me s portala Blica.

