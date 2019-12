Kako uživati u novcu: Pet metoda za kupovinu sreće

Većina ljudi nije u povoljnoj finansijskoj situaciji i skoro svi bi htjeli imati više novca. Ali zašto ne bi pokušali više uživati u onome što imate? Sve dok imate krov nad glavom i hranu u tanjiru, živite bolje od većine ljudi na svijetu.

Naravno da je uvijek dobro imati više, ali ako znate uživati u svome novcu, nećete stalno biti tužni jer niste milioner; a i velika svota novca sa sobom obično nosi i više odgovornosti i pritiska u životu.

Stoga je bolje naučiti uživati u novcu kojem imate, nego stalno pokušavati zaraditi još. Evo kojih 5 načina kako kupiti više sreće vlastitim novcem podijelio je blog dumblittleman:

1. Kupujte iskustva a ne stvari - Umjesto da kupujete materijalne stvari, pokušajte trošiti novac na iskustva. Pođite s porodicom na putovanje umjesto da kupite novi HD televizor. Lijepa sjećanja dugoročno su puno vrijednija od bilo kojeg predmeta. Takođe je zabavnije trošiti na iskustva i vjerojatno ćete tako izvući više zadovoljstva iz svog novca.

2. Naučite da pomažete drugima - Ovo se možda čini kao besmislica ako nemate novca, ali naučite li pomoći drugima s onim što imate, bolje ćete se osjećati jer znate da ste nekome pomogli. Samo pazite da s ovim ne pretjerate. Pazite da prvo osigurate svoje potrebe.

3. Pričekajte s kupovinom stvari - Impulsivno kupovanje problem je mnogih. Tako možete potrošiti novac koji vam treba za osnovne potrebe (računi, hrana). Kad se to dogodi, možete imati osjećaj da ste siromašni iako niste. Kad osjetite poriv da nešto kupite, pričekajte malo. U većini slučajeva ćete shvatiti da vam ta stvar uopšte ne treba.

4. Kupujte više stvari umjesto jedne velike - Umjesto da uzmete jednu veliku (skupu) stvar sa svojim teško zarađenim novcem, bolje se počastite s nekoliko manjih stvari. I dalje naravno morate paziti na budžet, ali ovako će vam se učiniti da dobijate više za svaki evro koji ste potrošili.

5. Naučite kako do sreće - Većina ljudi misli da će im novac donijeti sreću, ali to često nije tako. Više novca donosi i više stresa i problema. Ako naučite da budete srećni sa onim što imate, uljepšaćete život sebi i svima oko vas. To nije lako naučiti, ali ako uspijete, više ćete uživati u životu bez obzira koliko novca imali.

Važno je svakako prije svega moći zarađivati za preživljavanje, i zato je obrazovanje najbitnije. Bilo da je sa državnog ili privatnog fakulteta, studiramo li redovno ili vanredno, diploma nam često može donijeti bolje plaćen posao i olakšati život.

Samo je bitno sjetiti se da novac ne donosi sreću. Neki od najsrećnijih ljudi nisu bogataši, nego su naučili da budu srećni s onim što imaju u životu. Nije sve u novcu.

(Bankar.me)