Kina će u 2029. godini imati vrhunac od 1,44 milijarde stanovnika

ŠANGAJ - Kinesko stanovništvo trebalo bi doživjeti vrhunac od 1,442 milijardi ljudi u 2029. godini i započeti dugi period "nezaustavljivog" pada u 2030., saopštili su vladini naučnici u istraživačkom izvještaju.

Najmnogoljudnija zemlja svijeta mora sada sačiniti populacijsku politiku kako bi pokušala da se nosi sa smanjenim brojem radne snage i sve starijim stanovništvom, sudeći po sažetku posljednjeg izdanja "Zelene knjige o stanovništvu i radu" koju je objavila Kineska akademija društvenih nauka (CASS).

Rast radno sposobnog stanovništva sada je u stagnaciji, navodi se u izvještaju, a rastući broj starijih ljudi imat će dalekosežne posljedice po društveni i ekonomski razvoj zemlje, posebno ukoliko stopa nataliteta ostane niska.

- S teorijske tačke gledišta, dugoročni pad broja stanovnika, posebno ako ga bude pratilo kontinuirano starenje stanovništva, trebao bi stvoriti veoma nepovoljne ekonomske i društvene posljedice - piše u izvještaju.

Očekuje se da broj stanovnika u Kini opadne na 1,36 milijardi do sredine vijeka, navodi izvještaj, što bi moglo značiti pad radne snage i do 200 miliona ljudi. Ukoliko stopa nataliteta ostane nepromijenjena, broj stanovnika mogao bi opasti na 1,17 milijardi ljudi do 2065. godine, tvrde kineski naučnici.

Kina je odlučila u 2016. da ublaži restriktivnu politiku "jednog djeteta" koja je imala za cilj suzbiti populacijski rast, i dopustila je bračnim parovima da imaju dvoje djece. Stopa prirodnog prištaja opala je, ipak, za 3,5 posto u 2017. i očekivalo se da ponovo opadne u prošloj godini, prenosi Reuters.