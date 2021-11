Koliko bi u Hrvatskoj koštao litar goriva da Vlada nije zamrznula cijene

Danas bi građani, kao svakog utorka kad bi se donosile korekcije cijene goriva, sigurno provjeravali da li je i koliko skočila cijena dizela ili benzina da je vlada nije fiksirala.

Vlada je na sjednici odlučila intervenisati u cijene goriva tako što je trgovcima odredila maksimalnu cijenu. Tako se cijena benzina ograničila na 1,47 evra po litru, a cijena dizela na 1,46 evra po litru.

Odgovorili samo iz INA

Što se tiče ukupne cijene goriva, nabavna cijena ima udio od 30 do 35 odsto, posebni porez oko 40 odsto, dok PDV u strukturi cijene goriva ima udio od dodatnih 20 odsto. Trgovačka marža je između pet i deset odsto.

Drugim riječima, kada litar goriva iznosi 1,46 evra, vlada na troškove uzima 0,58 evra i 0,29 evra za PDV, dok trgovac gorivom uzima 0,15 evra.

I sad, nakon što su cijene fiksirane, koliko se trgovcima isplati prodavati gorivo?

To pitanje Index je uputio najvećim distributerima goriva u Hrvatskoj. Pitali su ih i koliko trenutno zarade na litar dizela, odnosno benzina te ako prodajom nisu zadovoljni, što planiraju učiniti.

Odgovor su dobili samo od INA iz koje su odgovorili kako se tu radi o poslovnoj tajni.

Grozdanić: Kompanije trenutno posluju s malom dobiti

Ipak, energetičar i energetski ekonomista Igor Grozdanić za Index je rekao kako bi cijena, da nije došlo do zamrzavanja, iznosila oko 1,53 evra po litru.

"Firme imaju dovoljno zaliha za 30 dana i imaju dovoljno ekonomskog prostora da mogu još neko vrijeme držati na 1,46 evra. Međutim, nakon 30 dana može doći do ozbiljnih problema. Prema tržištu nije u redu da se ta uredba produžava", objasnio je Grozdanić.

"Oni sad rade s minimalnom dobiti, ali nakon 30 dana može im nastati problem", dodaje.

Govori da se svakako nada da neće doći do produžavanja te uredbe.

"Nema razloga za to. U svakom slučaju, pogotovo premium goriva trebamo prepustiti tržištu i slobodnom formiranju cijena. Kvalitetno tržište premium goriva smo decenijama njegovali, ostala goriva bi se još donekle i mogla zadržati na 1,46 evra neko kraće razdoblje, ali premium goriva nipošto. Ako se to dogodi došlo bi do problema s tržištem", objasnio je.

Tin Bašić: Ćorić je govorio da bi cijena išla preko 1,59 evra, to uzimam s rezervom

Osnivač portala cijenegoriva.info Tin Bašić kaže takođe da bi cijene sigurno rasle.

"Sigurno bi rasle cijene. Vlada je uredbom zaustavila kretanje cijena, fiksirajući cijenu. Sigurno bi došlo do poskupljenja goriva u ove nešto više od dvije sedmice koliko traje to zamrzavanje. Pitanje je što će biti 16. novembra. To ne znamo. Cijena eurosupera 95 je prije zamrzavanja iznosila 1,51 evra. Koliko bi poraslo do danas? Teško je reći. Ministar privrede Tomislav Ćorić je govorio da bi išlo preko 1,59 evra. To uzimam s rezervom", govori on.

"Jedna je mogućnost da se uredba produži. To je zakonski održivo 90 dana, a drugi scenario je da se vrati sve na staro, ali to sad zavisi od vladi. Podsjećam da benzinske pumpe određuju cijene goriva po modelu kako je to nekada radilo Ministarstvo privrede, koje od 2014. više ne određuje cijene goriva", naveo.

Distributeri su više zaradili 2021, nego 2019.

Vjeruje da distributeri goriva troše zalihe koje imaju.

"Vjerujem da ne nabavljaju naftne derivate na svjetskim tržištima, nego troše zalihe. Iako, treba podsjetiti i da su oni podigli marže. Kako je nedavno rekao ministar finansija Zdravko Marić, njihova marža je iznosila 0,29 evra po litru. Nekad je bila 0,13 evra po litru. Godine 2014. ministar finansija Ivan Vrdoljak je apelovao da smanje marže koje su bile oko 0,12 evra", rekao je on.

"Za njih je 2020. godina bila teška, nije se vozilo i trošilo, nije bilo prodaje. Ako usporedite prvih šest mjeseci prodaje u recimo INA za 2019, 2020. i 2021. vidjećete da im je dobit veća 2021. nego 2019. godine, kad je bila ta zlatna godina svega. Stoga, jasno je da kompanije maržama moraju nadoknaditi gubitke, to svi rade, kafići i restorani isto tako", objasnio je Bašić.

Evo kolike su cijene u susjedstvu

Što se tiče hrvatskog susjedstva, recimo da prema portalu autotraveler.ru, prosječna cijena benzina u BiH iznosi 1,21 evra, a dizela 1,2 evra. U Srbiji, pak, litra dizela iznosi 1,41 evra, a dizela 1,46 evra. U Sloveniji litar dizela košta 1,35 evra, a dizela 1,46 evra. U Mađarskoj litar benzina je 1,37 evra, a dizela 1,41 evra. U Crnoj Gori litar benzina iznosi 1,46 evra, a dizela 1,24 evra.

Gotovo svaka država u Evropi bilježi porast cijena goriva od zadnjih korekcija.

Najveći porast cijene benzina i dizela je u pribaltičkim državama, Estoniji, Letonija i Litvanija.

(Index)