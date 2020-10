Kome i koliko je dužan Donald Tramp?

VAŠINGTON - Koliko novca na različitim frontovima duguje američki predsjednik Donald Tramp? Procjene kažu ne manje od 1,1 milijarde dolara.

Međutim, praktično cijeli dug, u skladu sa objelodanjivanjima njegovih vlasti i različitim papirima, potkrijepljen je stvarnom imovinom, uglavnom povezanom sa raznim zgradama i golf programima koji su srž Trampovog carstva.

Oko 900 miliona dolara tog duga dospjeće u narednom periodu.

Na papiru, Tramp nije previše opterećen: njegovu internet vrijednost je Forbs procijenio na 2,5 milijardi dolara. Ipak, ako finansijski sistem i dalje bude na klimavim nogama i on bude pod pritiskom zbog novca koji duguje, mogao bi da "igra oštro" sa svojim kreditorima kao što je radio u prošlosti, prenosi Fajnenšel tajms.

Stanje stvari je urgentno za američkog predsjednika, što je rezultat glavih prihoda u posljednje vrijeme - njegov rad na televiziji "presušuje", kako je pokazala istraga koju je sproveo Njujork tajms.

Navodeći predsjednikove poreske prijave, Tajms je kasnije otkrio da je mnogo prihoda investirano u golf programe koji mogu dovesti do gubitka novca. I dok je predsjednik po imovini koju posjeduje bogat, nije jasno sa kolikom likvidnošću raspolaže. Organizacija Tramp odbila je da komentariše ovo.

Trampovi kreditori mogu se podijeliti u pet "timova":

1. Tramp duguje 447 miliona dolara zbog partnerstva sa Vornado Realty fondom, za kule u Njujorku i San Francisku

Tramp u svom vlasništvu ima oko 30 procenata jedne zgrade u Njujorku i jedne u San Francisku, što mu daje udio u dugu vrijednom 1,5 milijardi dolara kada su u pitanju ove dvije zgrade.

On dolazi na naplatu u naredne dvije godine. Dug nije samo u vlasništvu Donalda Trampa, već cijelog partnerstva. Ukoliko bi Tramp vršio izmjene u samoj vrijednosti duga, to bi odmah uticalo na njegov udio u vlasništvu ove dvijeu zgrade.

Hipoteka na zgradu u Njujorku napravljena je od strane Dojče banke, UBS-a, Goldman Saksa i Benk of Čajna, ali su je oni kupili prije nekoliko godina, tako da nije jasno ko je sada kreditor. Takođe, nije jasno ko je vlasnik hipoteke na zgradu u San Francisku. Vornado nije želio da se izjašnjava po ovom pitanju.

2. Tržište obveznica: 257 miliona dolara zajmova uzetih za niz najpoznatijih Trampovih nekretnina spakovano je, zajedno sa gomilom zajmova koji nisu Trampovi, u hartije od vrijednosti obezbijeđene industrijskom hipotekom

Banke koje su zaslužne za ove hipoteke kupile su ih po uvjerenju CMBS-a, povezujući ih sa različitim zajmovima i preuređujući ih u dužničke hartije od vrijednosti. Uslužitelj odgovara za prikupljanje sredstava od dužnika. Ako dužnici ne uspiju da izvrše naknadu, određeni serviser "uskače" kako bi još jednom pokušao da obezbijedi da zajmoprimac plati ili stavlja zabranu. Upravo bi ovi kreditori mogli biti od suštinske važnosti da Tramp padne u dugove.

Ukupno postoje 4 Trampova imanja, sva četiri u Njujorku, podijeljena u šest CMBS ponuda, u skladu sa informacijama Trepa. Većina su poslovne zgrade i kondominijumi. Najveća je hipoteka na Tramp kuli, koja košta 100 miliona dolara, što čini nešto više od 10 procenata ugovora iz 2012. godine, koji je obezbijedio Vels fargo.

Većina Trampovih zajmova je dovoljno mala, međutim, jedna hipoteka - hipoteka od 6,5 miliona dolara na hotel Tramp internešnal u Njujorku, označena je kao opasna nakon što je prihod od imovine dramatično opao. Imanje ima dva stanara, parking prostor i sada zatvoreni restoran Trjumf. Ako se imovina dodatno "oklizne", vjerovatno će biti predata njenom serviseru, Midland Loan Services-u, delu PNC-a. Midland je odbio da prokomentariše ovaj slučaj.

3. Tramp duguje do 340 miliona dolara Dojče banci

Najveći institucionalni zajmodavac Donalda Trampa finansirao je njegove motele u Čikagu i Vašingtonu, kao i golf rizort u Majamiju.

Sudeći po Trampovim poreskim prijavama, do kojih je došao Njujork tajms, svaki golf rezort National Doral u Majamiju i hoteli u Vašingtonu imali su masivne gubitke. Doral je izgubio 162 miliona dolara između 2012. i 2018. godine, a Vašington lodž 55,5 miliona dolara između 2016. kada je otvoren i 2018. godine.

4. Tramp ima dug od minimum 25 miliona dolara prema četiri male banke i jednom nadzorniku imovine

Svi zajmovi kreću se od pet i 25 miliona dolara.

Većina ne dospijeva na naplatu u naredne četiri godine. Tu su dva zajma su hipoteke na Trampova imanja u predgrađu Njujorka i na Floridi, a dve hipoteke su na golf programe u Nju Džerziju i Vašingtonu.

Jedan zajam, koji dospijeva na naplatu za godinu dana odnosi se na stambenu kulu na Menhetnu.

5. Postoji dug od 50 miliona dolara prema Trastu za preuzimanje akvizicija u Čikagu, osiguranom prema Tramp internešnal hotelu i Tramp kuli u Čikagu

Ovaj dug je misteriozan. Postoji uvjerenje je organizacija u vlasništvu kompanije DJT Holdings LLC - to je Donald J. Trump.

Izgleda da Tramp novac duguje sebi. Upitan o ovom neobičnom udruživanju od strane Njujork tajmsa 2016. godine, Tramp je rekao:

"Imam hipoteku. To je sve što postoji. Vrlo jednostavno. Ja sam banka".

Ali on je i dužnik i to nije tipična hipoteka, to je "zaostali zajam", što znači da dospijeva isključivo pod određenim okolnostima. Pretpostavlja se da bi ovo udruživanje moglo biti dio tehnike izbjegavanja poreza.

(B92)