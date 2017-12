Konferencija o energetskoj efikasnosti: Cilj razmjena iskustava na nivou lokalnih zajednica

BANJALUKA - "Sistem energetskog menadžmenta u zgradarstvu" naziv je konferencije o energetskoj efikasnosti, koja će biti održana u hotelu "Kardijal", Banja Vrućica, u Tesliću 6. i 7. decembra 2017. godine.

Konferencija se organizuje u okviru Projekta energetske efikasnosti, koji realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, u saradnji s Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju - GIZ i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kaže da je cilj konferencije razmjena iskustava u vezi s uvođenjem sistema energetskog menadžmenta u zgradarstvu na nivou lokalnih zajednica, ali i primjena novih zakonskih propisa iz oblasti energetske efikasnosti kod pojedinačnih objekata.

"Lokalne zajednice u RS odredile su osobe koje će se baviti energetskim menadžmentom, a za njih će u okviru konferencije biti održana i obuka. Od 1. januara 2016, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, primjenjuju se pravilnici koji detaljnije regulišu ovu oblast, a svi objekti u RS čija izgradnja je započela nakon 1. januara 2016. više ne mogu dobiti upotrebnu dozvolu bez energetskog sertifikata. U vezi s tim, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS sprovodi dodatnu obuku inženjera različitih struka, koji nakon toga mogu dobiti licence za energetski pregled zgrada", kazala je Golićeva i napomenula da je obuku do sada prošlo oko 90 inženjera i da je Fond uspostavio i Registar energetskih sertifikata RS kao značajnu osnovu za bazu podataka o energetskoj efikasnosti objekata.

"Radi se i na obezbjeđivanju i izradi odgovarajućeg softvera za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada koji će biti dostupan svim učesnicima u vršenju energetskih pregleda zgrada, što bi u znatnoj mjeri olakšalo posao i obezbijedilo veći stepen pouzdanosti i kvalitetnih usluga. Do sada je izdato 58 sertifikata za objekte u Srpskoj, a prvi sertifikat uručen je za objekat paviljona 4. Studentskog centra u Banjaluci", rekla je ona.

Ministarstvo sprovodi i niz drugih konkretnih mjera kako bi promovisalo sprovođenje mjera energetske efikasnosti. U toku je realizacija projekta "Energetska efikasnost u RS", čija je vrijednost 12,8 miliona dolara.

"Riječ o sprovođenju mjera na javnim objektima u oblasti obrazovanja i zdravstva. Energetski je do sada utopljeno 18 objekata - 11 osnovnih škola, tri bolnice, tri fakulteta i jedan vrtić, a na još sedam objekata radovi su u toku. Do sada su obnovljene 22 ustanove, a broj obnovljenih ustanova veći je od broja objekata jer imamo slučajeve gdje se više ustanova nalazi pod istim krovom. Na navedenim objektima izvedeni su radovi na zamjeni stolarije, ugradnji fasade, izmjenama krova, sistema grijanja i rasvjete. Očekivane uštede potrošnje energije iznosiće i do 60%", rekla je Golićeva.

Ministarstvo je tokom 2017. sprovelo aktivnosti na nastavku projekta, pa je od globalnog Zelenog klimatskog fonda obezbijedilo 17,3 miliona dolara za RS i FBiH, koji će, između ostalog, doprinijeti prelasku sa korištenja fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, kreiranju novih radnih mjesta, dugoročnom smanjenju zagađenja vazduha i zaštiti zdravlja građana. Ova donacija rezultat je aktivnog učešća BiH na svim konferencijama i sastancima pod okriljem UN o klimatskim promjenama, ali i mnogih bilateralnih sastanaka koje je ministarka Golić, kao kontakt osoba za Konvenciju za klimatske promjene i za Zeleni klimatski fond, imala sa zvaničnicima zemalja koje su u odboru direktora Fonda.

"Ovo su prva sredstva koja je Zeleni klimatski fond dodijelio BiH za ovu namjenu", kaže ministarka Golić i dodaje da se ova bespovratna sredstva dijele u iznosu 50% za RS i 50% za FBiH, a više od 90% sredstava biće uloženo direktno u objekte, odnosno u mjere za poboljšanje energetske efikasnosti. Realizacija projekta trajaće osam godina - od 2018. do 2025. godine.

Golićeva kaže da će "utopljavanjem" obdaništa, škola, fakulteta i javnih zdravstvenih ustanova biti obezbijeđeni bolji uslovi boravka i rada.

"U RS postoji više od 800 obrazovnih ustanova, više od 75 objekata iz oblasti javnog zdravstva koje je potrebno obuhvatiti projektima energetske efikasnosti", rekla je Golićeva i dodala i da, osim materijalnih ušteda, projekti energetske efikasnosti doprinose angažovanju domaće građevinske operative i proizvođača građevinskih materijala i opreme.

"Projekat će se provoditi uz tehničku podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH. Uvođenjem mjera energetske efikasnosti kroz ovaj projekat će biti dostignuta nulta stopa emisije ugljika, a emisija stakleničkih gasova biće smanjena za 2,02 miliona tona ekvivalenta ugljen-dioksida", dodala je Golićeva.

Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH" sprovodi UNDP u partnerstvu s Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Federalnim ministarstvom za prostorno uređenje, Fondom za zaštitu životne sredine FBiH i Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na konferenciji "Sistem energetskog menadžmenta u zgradarstvu" učestvovaće eminentni stručnjaci iz oblasti energetskog menadžmenta i predstavnici nadležnih institucija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH.