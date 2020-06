Korona najviše pogodila mala preduzeća do deset radnika

BANJALUKA – Pandemija virusa korona najviše je pogodila mala preduzeća koja zapošljavaju do deset radnika, a čak 60 odsto poslodavaca bi se ugasilo za tri mjeseca da su ograničenja u radu iz aprila ove godine bila nastavljena.

Ovo se između ostalog navodi u istraživanju i analizi o uticaiju virusa korona na poslovanje u Republici Srpskoj, a koju je uradila Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske uz podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). U istraživanju je učestvovalo 543 poslodavca koji zapošljavaju 49.466 radnika, a koji su istakli, tačnije njih 25 odsto, da su očekivali pad prihoda između 100.000 i 500.000 KM, dok je pad prihoda preko 500.000 očekivalo 20 odsto poslodavaca, a najveći pad prihoda preko 500.000 KM očekivali su u sektoru hotela i turizma.

"Najveći očekivani pad prihoda je u sektorima hotela, ugostiteljstva, proizvodnji tekstila, kože i odjeće i transporta i transportne opreme", navodi se u analizi koja je u petak predstavljena u Banjaluci, a nakon koje je održana stručna diskusija "Kako nakon korone".

Poslodavci su u aprilu strahovali od produžetaka krize i ograničenja do kraja maja i u tom slučaju ih je polovina očekivala visok pad prihoda preko 50 odsto dok je 31% anketiranih očekivao da im prihodi padnu 20 do 50%. Zanimljivo je da je od anketiranih 543 poslodavaca tek svako deseto preduzeće imalo vlastiti izvor finansiranja u obliku gotovine ili štednje, dok njih čak 43% nije imalo pristup izvorima finansiranja, a 41% njih je imalo pristup kreditima i zajmovima.

Jedna od najvećih dilema poslodavaca je mjera koju treba sprovesti kako bi se sačuvala stabilnost preduzeća, a njih 94 odsto nije otpuštalo radnike.

"Sektor poljoprivrede, ratarstva i ribolova, sektor proizvoda od drveta, papira i šumarstva su sektori koji su pristupili otpuštanju respektivno oko 10 odsto zaposlenih radi očuvanja ekonomske supstance", navodi se u istraživanju u kojem se ističe i to da preduzeća koja zapošljavaju veći broj radnika, odnosno preko 251 radnika u najmanjoj mjeri razmišljaju o otpuštanju broja radnika.

Kada su u pitanju preduzeća između 100 i 251 radnika, 19 odsto anketiranih odgovorilo je da razmišlja o otpuštanju radnika, a sektori u kojima se najviše anketiranih preduzeća razmišlja o otpuštanju su poljoprivreda, ratarstvo i ribolov, sektor građevinarstva, maloprodaja i trgovina, transport i transportna djelatnost.

Saša Stevanović, autor analize kaže da je tokom istraživanja i u analizi najupečatljivija neizvjesnost, jer poslodavci nisu znali šta se dešava, zbog čega je potrebno infomracije pa i procjene objavljivati što ranije.

"Dosta je bilo odgovora "ne znam", a to je znak da treba djelovati. Poslodavci su dosta pesimistično gledali na sve, očekivali pad prihoda od preko 50%, a na kraju se ispostavilo da to nije toliko", rekao je on.

Ističe da je na kraju zaključeno da radno mjesto treba da bude prioritet, ali da je to nešto što košta te da su poslodavci izrazili želju da oni učestvuju u spašavanju radnih mjesta ali da bi pola tog "tereta" trebala da preuzme i država.

"Trenutno se gleda samo na kratkoročnom nivou i kako riješiti probleme likvidnosti te da se prvo pomogne solventnim preduzećima sa preko 100 radnika", istakao je Stevanović.

Ključne preporuke Unije udruženja poslodavaca RS u vremenu poslije korone jesu smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta, nastavak projekta subvencionisanja rasta plata i broja zaposlenih, zatim povoljne kreditne linije za likvidnost i tehnološki razvoj, privremene mjere fiskalnog rasterećenja za ugrožene sektore te krizni fond za pomoć poslodavcima.