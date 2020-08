Korona smanjila plate radnicima u nizu djelatnosti u Srpskoj

BANJALUKA - Radnicima zaposlenim u nizu djelatnosti u Srpskoj plata je u proteklim mjesecima smanjena.

Sindikalci smatraju da je to posljedica izazvana virusom korona, čiji je prvi slučaj, podsjetimo, evidentiran početkom marta.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u februaru je u prerađivačkoj industriji prosječna isplaćena plata iznosila 772 marke, a u junu je bila 753 KM.

Kao bosi po trnju prošli su i zaposleni u oblasti koja obuhvata trgovinu na veliko i malo, jer su im plate sa 743 pale na 724 marke.

U teškoj situaciji našli su se i radnici u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva, koji su u februaru u prosjeku zarađivali 766, a četiri mjeseca kasnije 695 maraka.

Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS, pad u zaradama pripisuje isključivo posljedicama virusa korona.

"Da nije bilo korone, bilo bi sasvim drugačije. Plate bi bile mnogo veće nego što su danas i veće od februarskih. Moramo biti svjesni činjenice da se ne radi, smanjena je potrošnja, odnosno ljudi uzimaju osnovne stvari. To utiče na prihode kod poslodavaca, a zatim se sve to najviše odražava preko leđa radnika", rekao je Savanović.

Prema njegovim riječima, poslodavci moraju platiti nabavljenu robu, struju, vodu i ostale režijske troškove.

"Potom najviše ispašta radnik. Radnik danas uglavnom razmišlja o tome da sačuva svoje radno mjesto, da ima ekonomsku sigurnost. Svako novo jutro može donijeti nove probleme. Ljudi razmišljaju o egzistenciji i jedva čekaju da ova situacija prestane ili bude ublažena, a niko ne zna kad će se to desiti", istakao je Savanović za "Nezavisne novine".

I u poslovnoj zajednici kažu da je virus korona uticao na pad primanja zaposlenih u ovim djelatnostima.

"Na smanjenje plata uticalo je to što su preduzeća iz tih oblasti imala zabranu da rade, a za radnike je Vlada RS obezbijedila isplatu najnižih plata u to vrijeme zabrane rada. Ugostiteljstvo nije radilo, a kada su u pitanju trgovine, iako je postojao privid da su dobro radile, ipak je u njima došlo do pada prometa. Promijenile su se i navike kupovine, pa su ljudi kupovali osnovne životne namirnice i ostale proizvode gdje su marže najniže", rekao je za "Nezavisne novine" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

Od februara do juna srezane su plate u još nekoliko djelatnosti, kao što su, recimo, informacije i komunikacije (sa 1.317 na 1.283), te oblast u koju spadaju proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom (sa 1.260 na 1.241 marku).

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u nekim djelatnostima u junu u odnosu na februar isplaćena plata bila veća.

Primjera radi, u oblasti poljoprivreda, šumarstvo i ribolov povećana je sa 764 na 786 KM, a u oblasti saobraćaj i skladištenje za svega tri marke - sa 741 na 744. U oblasti poslovanje nekretninama zarade su sa 783 otišle na 834 marke.