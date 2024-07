Krajišnik: Srpska danas manje zadužena nego prije dvije godine

​BANJALUKA - Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio je Srni da je Republika Srpska ove godine manje zadužena nego što je bila prije dvije godine, te da ne zna šta je bio cilj iznošenja netačnih navoda Ambasade SAD o finansijskoj situaciji u Srpskoj, osim da posluže kao neka vrsta političkog pritiska.

"Republika Srpska uopšte nije prezadužena zemlja, šta više, ove godine zbog teškoća izlaska na finansijska tržišta koje su proizvele zapadne elite iz političkih razloga, mi smo vratili više kredita nego što smo uzeli", pojasnio je Krajišnik.

On je istakao da Republika Srpska održava likvidnost, iako ima problema baš zato što je izlazak na međunarodna tržišta otežan.

"Stare kredite vraćate, a nove koje ste planirali uzeti ne možete, jer vam neke zapadne banke to više neće da daju iz političkih razloga. U takvim okolnostima zemlja se sreće sa problemima likvidnosti u budžetu, ali to nije slučaj samo Republike Srpske, to bi se desilo svakoj zemlji u ovakvim okolnostima", rekao je Krajišnik.

On je naglasio da se likvidnost održava, plate i penzije isplaćuju, socijalna davanja čak i mnogo ažurnije nego što bi se moglo očekivati u ovako teškim vremenima, prenosi "Srna".

