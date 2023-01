Kriza osiromašila praznične trpeze u Srpskoj

BANJALUKA - Ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u maloprodaji u Republici Srpskoj u periodu od 31. decembra 2022. godine do 2. januara godine iznosio je 57.438.287 KM, potvrđeno je za "Nezavisne" iz Poreske uprave Republike Srpske.

Tako njihovi podaci pokazuju da je za oko 17 miliona KM manje potrošeno u odnosu isti period lani, kada je promet iznosio 74.471.571 KM.

"S druge strane, ukupan evidentirani promet preko fiskalnih kasa u maloprodaji u Republici Srpskoj u periodu od 15. decembra 2022. do 2. januara 2023. godine iznosio je 527.742.891 KM", naveli su iz Poreske uprave RS.

Dodaju da je u periodu od 15. decembra 2021. do 2. januara 2022. godine ta promet iznosio 531.886.294 KM.

Prema riječima Aleksandra Ljuboje, ekonomskog analiticara, na znatno manji promet je svakako uticala inflacija i svi aktuelni problemi s kojima se suočavamo.

"Ako objektivno gledamo, postoji strah među ljudima, nemamo dovoljno novca, manje su zarade i ljudi se plaše onoga što nam dolazi. Tih 17 miliona KM manje je u stvari taj psihološki faktor koji je kod nas izražen", rekao je Ljuboja za "Nezavisne".

Ljuboja ipak navodi da je jedan manji dio tog iznosa vezan i za radnje u tzv. sivoj zoni.

"Moramo priznati da ima i toga, iako se Poreska uprava RS proteklih godina sve bolje nosi s tim", kazao je Ljuboja.

On ističe da je problematično to da je ove godine u Srpsku stigao veliki broj ljudi iz dijaspore, no i oni su manje trošili.

"Došao je veliki broj njih, ali je ta potrošnja bila manja usljed problema koji i oni imaju, tako da se trošilo manje. Svakako da i dijaspora razmišlja o svakom evru koji potroši, tako da bi i to mogao biti jedan od epiloga smanjenja potrošnje", naglasio je Ljuboja.

Nedeljka Neška Ilijić, izvršni direktor Udruženje građana "Oaza" Trebinje, ističe za "Nezavisne" da svaki tzv. "sveti januar" odnese jednu dobru svotu novca iz džepa građana.

"To je nekih 500 KM kako bi se proslavili praznici i Božić, što je zaista veliki udar na potrošače. Nažalost, sve je poskupjelo, i za sve treba duplo više novca nego što je trebalo prošle godine, ali sama činjenica da se manje potrošilo nego lani govori kakva je ekonomska situacija potrošača", rekla je Ilijićeva.

Kako je navela, tek će statistika pokazati da li je prazničnoj potrošnji doprinio i dolazak ljudi koji iz inostranstva, koji su, tradicionalno, odlučili provesti praznike kod kuće.