MMF predlaže uvođenje poreza na dividendu, šta to znači za privredu?

BANJALUKA, SARAJEVO - Međunarodni monetarni fond (MMF) je prije nekoliko dana objavio da bi Bosna i Hercegovina trebalo da ponovo uvede poreze na dividendu.

Ipak, domaći ekonomisti su skeptični i smatraju da nisu sigurni da li BiH ima dovoljno investitora i da li je uvođenje novih poreza dobro za privrednike i postojeće, ali i buduće investitore.

Podsjećamo, iz MMF-a su, između ostalog, saopštili da se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH moraju mobilizovati dodatni prihodi, uključujući i smanjenje poreskih olakšica i uvođenje poreza na dividende.

"Potrebno je zadržati jedinstvenu stopu PDV-a i PDV prag. S ciljem pospješivanja rasta, vlasti treba da ubrzaju reforme usmjerene na unapređenje fiskalnog upravljanja, zaštitu finansijskog integriteta, borbu protiv korupcije i ubrzanje procesa digitalizacije", stoji u saopštenju.

Dodali su da bi rastuće političke napetosti unutar zemlje mogle povećati ekonomsku fragmentiranost BiH i oslabiti perspektive rasta.

"Republika Srpska treba izbjegavati uvođenje novih mjera podrške, kao što su one koje se razmatraju s ciljem ublažavanja uticaja koji nedavno povećanje minimalne plate ima na preduzeća, kako bi se izbjeglo dalje pogoršanje fiskalne pozicije. Vlasti BiH treba da nastave pomno da prate rizike u finansijskom sektoru i da poboljšaju pripravnost za krizu. Uspostavljanje fonda za finansijsku stabilnost, koji bi olakšao restrukturiranje banaka i osigurao likvidnost u izuzetnim okolnostima, značajno bi ojačalo mrežu finansijske sigurnosti", naveli su iz Međunarodnog monetarnog fonda.

Admir Čavalić, ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kazao je za "Nezavisne novine" da trenutno nema poreza na dividendu.

"Bilo je nekih ideja i spominjalo se neformalno da će doći do uvođenja navedenog poreza i to uglavnom vezano za fiskalne reforme u Federaciji BiH time da se smanje opterećenja na rad, a uvede porez na dividendu kako bi se kreirao određen neutralni fiskalni efekat na budžet FBiH. Međutim, još uvijek se nije krenulo značajnije u tom pravcu niti postoje neki nacrti kako bi se to 'ubacilo'", naveo je Čavalić.

On kaže da je pitanje učinkovitosti uvođenja poreza na dividendu.

"Na globalnom nivou se raspravljalo o ovom porezu i isplata dividende je vrlo zastarjeli način ekstrakcije finansijskih sredstava od strane vlasnika neke kompanije. Vjerovatno bi se koristile neke manipulacije i slično u izbjegavanju plaćanja tog poreza. Mislim da od svih mogućih poreza koji bi se mogli uvesti ovo je najbezbolnije. Ipak, naše tržište kapitala je gotovo mrtvo, nekada se desi 0 KM efektivnog prometa. Nije izvršena ključna transformacija, odnosno prelaska iz velikih d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću) u DD (dioničko društvo)", naglasio je Čavalić.

Ekonomista Milenko Stanić rekao je da su domaći preduzetnici zainteresovani da tog poreza ne bude.

"Ključno je pitanje da li imamo dovoljno investitora? Očigledno je da nam nedostaje investitora koji bi investirali određene projekte i pokretali biznis. Oni očekuju od svojih investicija da taj prihod po osnovu njihovih ulaganja bude što veći. Ako država uvede porez na taj prihod, onda će stimulacija za vlasnike kapitala biti manja. Gledajući stanje u našoj ekonomiji i privrednoj aktivnosti ne postoji opravdanje uvođenja poreza na dividendu jer će to dodatno destimulisati i ovako skroman i mali broj investitora. Sa druge strane, MMF gleda samo svoj interes, odnosno da budu što veći javni prihodi u budžetu koji će garantovati isplatu kredita i zajmova od njih. Mi nemamo dovoljnu privrednu aktivnost, a ona se temelji na ozbiljnim investicijama. Ako su porezi veliki, nećemo ni imati takva ulaganja", zaključio je Stanić.

