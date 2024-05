Mali: Srbija sada ima rekordno nisku nezaposlenost

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da Srbija sada ima rekordno nisku nezaposlenost od 9,1 odsto, uprkos krizi koja traje oko četiri godine, počev od korone i poremećaja u lancima snabdjevanja, do energetske krize i konflikta u Ukrajini.

On je podsjetio da je 2012. godine stopa nezaposlenosti u zemlji iznosila 25,9 odsto.

"Dakle, svaki četvrti čovek u Srbiji bio je bez posla", naveo je Mali gostujući sinoć na RTS-u, naglasivši da je danas nezaposlen manje nego svaki deseti žitelj Srbije.

On je tokom obilaska radova na kompleksu "Ekspo" istakao da je to "najveće gradilište u Srbiji i najvažnija razvojna šansa zemlje".

"A realizacijom jednog dela plana, koji je vezan za ’Ekspo’, prvi put ćemo povezati i Aerodrom 'Nikola Tesla' sa Brzim vozom, sa Prokopom, a odatle idemo do Nacionalnog stadiona, do ’Ekspa’ i onda produžujemo do Obrenovca", rekao je Mali.

Istakao je da je to dokaz kako "jedna investicija bukvalno gura i vuče drugu".

Napomenuo je i da su nakon 50 godina građani Beograda dočekali novu glavnu željezničku stanicu.

"Otvorili smo je i, kao što vidite, tamo se gradi poslovni park, pa će taj deo Beograda izgledati potpuno drugačije", rekao je on.

Podsjetio i da je ispunjeno obećanje o vozovima koji putuju brzinama od 200 km na sat.

"Imate brze vozove na relaciji Beograd-Novi Sad, do kraja godine biće završena i pruga do Subotice, koju već krećemo, bukvalno danas, sutra da radimo", rekao je ministar.

Poručio je na kraju da sve to mijenja Srbiju i, naravno, Beograd.

