Maričić: Smanjenje prihoda očekivano

BANJALUKA - Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić izjavio je da je Poreska uprava za prva tri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda naplatila 598.700.000 KM, što je za 23.100.000 KM manje nego za isti period prošle godine i da je smanjenje prihoda posljedica smanjenih privrednih aktivnosti i ograničenja ili zabrane rada usljed epidemije virusa korona, te da je to i očekivano.

On je istakao da je u aktuelnoj situaciji prioritet očuvanje zdravlja svih radnika i građana.

Maričić je za pojasnio da se jučerašnja odluka Vlade Republike Srpske o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart, odnosi na sve subjekte kojima je bio zabranjen rad u martu i da će Republika Srpska za njih platiti doprinose i poreze za taj mjesec, a na osnovu izjave koju će ti subjekti dostaviti Poreskoj upravi.

"Obrazac sa izjavom biće objavljen na našoj internet stranici, u kojoj je potrebno navesti o koliko je radnika riječ, uz mjesečnu prijavu poreza o odbitku, koju su i do sada po poreskim zakonima bili u obavezi da dostave do 10. maja, za mjesec mart. Uz tu izjavu oni će ostavriti svoje pravo, a Poreska uprava će dostaviti Ministarstvu finansija podatke koji su to poreski obveznici i na koji iznos će uplatiti Ministarstvo sa Fonda solidarnosti", rekao je Maričić za RTRS.

Prema njegovim riječima, svi preduzetnici i pravna lica kojima je zabranjen rad u obavezi su da dostave tu izjavu, da isplate samo neto platu, a doprinose i poreze za njih će uplatiti Ministarstvo finansija, odnosno Republika Srpska.

Maričić je precizirao da se to odnosi na pravna lica, preduzetnike i preduzetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i u ime njih će Republika Srpska uplatiti poreze za cijeli mart, iako se zabrane o vršenju djelatnosti donesene tek polovinom marta.

On je podsjetio da je Vlada kao jednu od mjera donijela i odluku o odgodi plaćanja poreskih obaveza po poreskoj prijavi za 2019. godinu, koja su dospijevala do 31. marta, a odnose se na godišnju prijavu poreza na dohodak, poreza na dobit, kao i za naknade za šume i protivpožarnu naknadu.

"To svoje pravo mogu ostvariti podnošenjem pisane izajve, koju mogu da dobiju na sajtu Poreske uprave, u elektronskoj verziji i da dostave elektonskom poštom ili faksom", rekao je direktor Poreske uprave Republike Srpske, ističući da je riječ o odgodi plaćanja do kraja godine, na rate, a ne o oslobađanju od plaćanja.