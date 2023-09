"Medijalna plata odražava stvarna primanja radnika"

BANJALUKA, SARAJEVO - Prosječnu platu u Bosni i Hercegovini ne zarađuje većina radnika, te bi se izračunavanjem medijalne plate, kao što to rade zemlje u susjedstvu, odražavala stvarna primanja zaposlenih.

Inače, susjedne zemlje, kao što su Srbija i Hrvatska, zvanično izračunavaju prosječnu, ali i medijalnu platu.

Tako je u Hrvatskoj, prema zadnjim podacima, prosječna plata iznosila 1.150 evra, a medijalna 991 evro, dok je u Srbiji prosječna iznosila 699 evra, a medijalna plata 540 evra.

Iz Zavoda za statistiku Republike Srpske za "Nezavisne novine" kratko su rekli da ne raspolažu podacima o medijalnoj plati.

"Podaci o platama prikupljaju se putem obrasca na nivou poslovnog subjekta, a ne na nivou pojedinca", kazali su iz Zavoda za statistiku RS.

Takođe, ni Federalni zavod za statistiku ne raspolaže podacima o medijalnoj plati.

Prema njihovim zadnjim podacima, prosječna plata za jul u FBiH iznosi 1.257 KM i nominalno je niža za 0,4 odsto, a realno niža za 0,1 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Tako je Suada Halilović, poslanica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, podnijela u srijedu inicijativu Vladi FBiH da se uvede statističko praćenje medijalne plate u Federaciji BiH.

"Razlog zbog kojeg bi trebalo uvesti medijalnu platu je eliminacija uticaja ekstremno visokih i niskih primanja, jer prosječna plata može biti značajno iskrivljena ukoliko postoje velike razlike između visokih i niskih primanja. Medijalna plata predstavlja tačku srednju, eliminirajući tako ekstremne vrijednosti i pružajući realniju sliku o tome koliko većina stanovništva zarađuje. Medijalna plata pruža precizniju sliku standarda života", rekla je Halilovićeva obrazlažući svoju inicijativu.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, istakla je za "Nezavisne novine" da je prosječna plata u Srpskoj san za više od 50 odsto radnika.

"Možemo reći da je zaraditi više od 1.000 KM mjesečno san za skoro dvije trećine radnika u Republici Srpskoj. Radnici su slabo plaćeni i u javnom i u privatnom sektoru, i to je osnovni razlog što odlaze u inostranstvo. Prosječna plata u Republici Srpskoj je, prema zadnjim podacima, iznosila 1.286 KM. Ipak, nijedna institucija u Srpskoj ne izračunava medijalnu platu, koja je mnogo realnija od prosječne i odražava stvarna primanja radnika, a to je veoma jednostavno učiniti, i naš sindikat je to i uradio. Tako smo, koristeći podatke zvanične statistike o iznosu isplaćenih plata, procijenili da medijalna plata iznosi 1.170 KM i manja je za 116 KM od prosječne. Takođe, prosječna plata u realnom sektoru bez bankarskog i IT sektora, koji su najplaćenija zanimanja, iznosi 1.117 KM i manja je za 169 KM od prosječne. Medijalna plata u realnom sektoru bez ova dva najplaćenija zanimanja iznosi 1.065 KM i manja je za 221 KM od prosječne plate", objasnila je Mišićeva.

Pokušali smo dobiti i komentar od Saveza samostalnog sindikata FBiH na ovu temu, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili odgovor na telefonske pozive.