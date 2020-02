Milioni Kineza kod kuće: Online igre profitirale od virusa korona

Virus korona drži investitore u napetosti širom svijeta, ali sada se pojavljuju prvi profiteri zarazne bolesti koja je izbila u Kini.

Zbog zatvaranja fabrika i ograničenja putovanja, brojni Kinezi ostaju kod kuće i moraju potrošiti vrijeme. Zbog toga su internetske igre i video aplikacije vidjele milione pregleda i preuzimanja u posljednjih nekoliko sedmica.

Investitori su sada otkrili trend za sebe te su proizvođačima igara i video platformi omogućili eksploziju cijena na berzama, prenosi Indikator.ba.

Samo u Kini pet programera igara, uključujući i kompaniju Ourpalm, zabilježilo je rast kursa od deset posto. Ovo je maksimalni dozvoljeni dnevni plus.

U Hong Kongu je internetska kompanija Tencent porasla dva odsto, dvostruko jače od tržišta. Dionice video platforme Bilibili, koja se nalazi u Sjedinjenim Državama, porasle su za gotovo sedam posto. Operator tražilice Baidu i amazonski suparnik Alibaba takođe su profitirali.

"Moje vrijeme na ekranu juče je premašilo deset sati", rekao je čovjek iz Šangaja na jednoj društvenoj mreži i dodao: "Što mi sve predlažete da radim osim da gledam u svoj telefon?"

Obavezna pauza koju su mnogi Kinezi uveli da bi suzbili širenje plućne bolesti uzrokovala je porast broja preuzimanja video aplikacija.

"Vjerujemo da su kineske internetske i logističke kompanije donekle zaštićene od učinaka epidemije virusa", napisali su analitičari iz Bernstein Research.

To takođe doprinosi činjenici da virus korona pojačava trend kupovine i usluga putem Interneta. Sve više kompanija to sada uzima u obzir: čak i one koje tradicionalno radije prezentuju svoje proizvode u velikim salonima, poput automobilskih proizvođača Tesla i Daimler, u posljednje vrijeme svoje modele sve više oglašavaju na internetu.