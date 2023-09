Moćni direktori kompanija na udaru AI

NJUJORK - Izvršni direktori u Americi imaju čak 300 puta veću platu od prosječnih radnika, ali u posljednje vrijeme mnogi dovode u pitanje značaj te funkcije, pogotovo nezamjenjivost njihove uloge.

Uspon vještačke inteligencije (AI) i tu bi mogao da donese promjene – ne samo da će zamijeniti automatizovane radničke poslove, već bi isto moglo da se dogodi i neefikasnim izvršnim direktorima koji mjere učinak svojih zaposlenih, a istovremeno zanemaruju vlastiti.

Kako piše Business Insider, njihova je “primarna dužnost donošenje lako replikovanih odluka o optimizaciji koje se ne zasniva na stvarnom razumijevanju poslovanja, već na podacima iz budžetskih tabela koje im dostavljaju konsultanti.

AI taj bi posao mogla da obavlja jednako dobro, ako ne i bolje, pa na neki način predstavlja stalnog konkurenta u takmičenju za tu poziciju u kompaniji. I tako istovremeno podstiče izvršne direktore da unaprijede svoj način rada od čega će cijela kompanija imati koristi.

Rješenje je jednostavno: za njih treba da važe isti kriterijumi, načini vrednovanja i dijeljenje odgovornosti za rezultate kao i za sve druge zaposlene. Izvršni direktor mora doprinositi radu kompanije, ali na način koji je mjerljiv – uvjeravanje kolektiva da bi bez njih sve propalo više nije dovoljno dobro. Ako izvršni direktori ne bi ispunjavali očekivanje kompanije, na njihovo mjesto bi lako mogla da uskoči vještačka inteligencija – davala bi brze odgovore, stalno se usavršavala, primala povratne informacije u realnom vremenu i tako bila vrlo učinkovita. A da tome ne prethode desetine sastanaka o viziji i strategiji kompanije.

Business Insider, doduše, prepoznaje da svakoj firmi treba glavna figura koja ima perspektivu i misiju razvoja u budućnosti. Važno je da čelnici ne budu samo nagrađeni zbog uspješnog poslovanja kompanije, nego i jednako tako kažnjeni zbog neuspjeha. Kao primjer neuspješnog izvršnog direktora navode Davida Zaslava Warner Bros. Discoveryja kojeg smatraju glavnim razlogom višemjesečnih štrajkova u Hollywoodu.

“Zaslav, koji je prošle godine zaradio 39 miliona dolara, nije dobio ‘visoku ocjenu‘ kod investitora za donošenje poslovnih odluka u vlastitoj firmi. od spajanja Warner Brosa i Discoveryja 2022, ukupna tržišna kapitalizacija firme pala je za 20 milijardi dolara”, navodi Business Insider.

Dodatno, tvrde da je potpuno nepovezan sa stvaranjem kreativnih sadržaja, što nije poželjna osobina izvršnog direktora takve kompanije.

“Njihova plata mora biti direktno povezana s uspjehom poslovanja, zadovoljstvom klijenata i njihovih zaposlenih. Firme napreduju (a izvršni radnici ostaju) kada osjećaju da njihov šef radi jednako naporno kao i oni”, dodaje se u tekstu.

Njihov je savjet, stoga, jednostavan: potrebno je definisati što je to izvršni direktor, što određuje njegov uspjeh i pozvati ih na odgovornost kada je to potrebno. Ako to nije moguće, korištenje vještačke inteligencije je bolji izbor od izdašno plaćenog izvršnog direktora. “Mašina” bi mogla da ih prisili na veći angažman i tako im postupno pomogne da budu bolji, prenosi Jutarnji.hr