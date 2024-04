Najbogatiji, a toliko misteriozan da ga ni njegov recepcioner ne zna

Odrastao je u Prestonu, a kao dječak mogao je da savlada Rubikovu kocku za manje od minuta, utrostručio je novac koji mu je baka poklonila za rođendan, i uložio u dionice.

Danas je on šef hedž fonda vrijedan 14,3 milijarde funti. Pa kako je Majkl Plat letio toliko dugo ispod radara, i to u svom "bombardijer" avionu. Ukoliko pitate nekog, piše Dejli mejl, ko je Majkl Plat, vjerovatno neće znati odgovor.

Zapravo, on je najbogatija osoba u Britaniji, prenosi Blic.

Osim što je najbogatiji čovjek u Velikoj Britaniji, on je i menadžer hedž fonda, poslije njega su Džim Retklif, suvlasnik Mančester junajteda, te pronalazač Džejms Dajson.

Ali za razliku od, recimo, petrohemijskog tajkuna i suvlasnika Mančester junajteda ser Džima Ratklifa (13,1 milijardi funti) i pronalazača Džejmsa Dajsona (10,8 milijardi funti), koji zauzimaju drugo i treće mjesto u ligi bogatstva UK, Majkl Plat je ostao intrigantno u sjenci.

Čak ni recepcionar na recepciji staklenog nebodera u blizini stanice Viktorija, gdje se na osmom spratu nalazi londonsko sjedište njegovog hedž fonda, ne zna za njega. Njegova kompanija, BluKrest Kapital Menadžment „BlueCrest Capital Managemen) da. Ali sam gazda, ne.

Veb stranica kompanije se čak ni ne učitava, a 56-godišnji Plat ne odgovara na e-poštu.

Ipak, iza njegove relativne anonimnosti i meteorskog uspona iz srednje klase u Prestonu, postoji i kontroverzna priča koja je kulminirala ranije ovog mjeseca njegovim uključivanjem (zajedno sa Ratklifom i Dajsonom) u prvih 200 Forbsove liste pojedinaca na svijetu, sa bogatstvom procijenjenim na 14,3 milijarde funti.

Dejli mejl navodi da ima pentahus na najprestižnijoj adresi u Londonu, kao i tri terase, privatni lift, stan i u Njujorku, kao i kuće u švajcarskim skijalištima, superjahtu, avion, i privatnu kolekciju umjetnina.

Njegovi roditelji, ponosan i skroman par, nisu bili voljni da prihvate novac svog sina, ali bivši komšije u Prestonu ispričale su kako je uspio da ubijedi svoju mamu, strastvenu igračicu golfa, da mu dozvoli da joj kupi vikendicu pored terena za golf blizu Lidsa i prije nekoliko godina joj je nabavio karte za Masters u Augusti.

Da li bi svijet u kome je Majkl Plat odrastao može biti dalje udaljen od planete koju sada nastanjuje?

Za razliku od većine hedž fondova, koji koriste hrabre i inovativne strategije za maksimiziranje profita za investitore, BluKrest je pretvoren u lično investiciono sredstvo za Plata, njegove starije partnere i zaposlene. Drugim riječima, nema spoljnih klijenata. „U suštini, imamo jednog klijenta, a to je Majk“, nedavno je citirao bivši portfolio menadžer kompanije BluKrest. „On je CЕO, on je CIO [glavni službenik za informacije].“

Otuda razlog zašto je razveden otac dvoje djece bogat. To bi takođe moglo pomoći da se objasni zašto je Plat koji se stidi javnosti – imao posljednji intervju prije više od decenije kako bi promovisao umjetničku emisiju koju je sponzorisao.

Bilo je nekoliko značajnih izuzetaka. Godine 2019. uhvaćen je kako se hvali svojim bogatstvom u njujorškom žutom taksiju. Snimak je snimljen i postao viralan na Volstritu. Na pitanje taksiste čime se bavio, Plat, obučen u sako i bijelu košulju i u društvu mlade žene koju predstavlja kao svoju djevojku 'Leticiju — 'ljubav mog života', odgovara: ' Ja sam osoba sa najvećom zaradom u svijetu finansija.'

„Oni žestoko čuvaju svoju privatnost i mrze svoje redovno pojavljivanje na listama bogatih u novinama“, napisao je finansijski urednik Patrik Hosking. Plat insistira da je snimak taksija, koji su preuzele TV mreže, bio šala nakon „dobre flaše vina".

Plat se takođe pojavio na ekranu u HBO drami „Bilions“, koja se trenutno prikazuje o svijetu visokih finansija u Njujorku sa Damijanom Luisom u glavnoj ulozi. U stvari, Plat je glumio samog sebe, sa američkim akcentom, u prvoj epizodi treće sezone, kada govori kolegama iz igre, okupljenim oko stola u italijanskom restoranu, da bi glavni lik (Bobija Akselroda kojeg igra Luis) trebalo da „radi kako hoće' sa svojim gotovinom 'inače,šta je ***ena poenta".

To je filozofija koju je Plat usvojio daleko od kamere, ali koja ga je nedavno dovela do problema sa regulatorima. Godinu dana nakon što je video o hvalisanju taksija dospio na naslovne strane, američka Komisija za hartije od vrijednosti (SЕC) naložila je BluKrestu da isplati 170 miliona dolara (137 miliona funti) investitorima, što je jedna od najvećih kazni koje su američke vlasti nametnule hedž fondu.

Istraga SЕC-a je zaključila da je BluKrest „u više navrata propustio da djeluje“ u svom najboljem interesu tako što je „prebacio svoje najuspješnije trgovce u fond koji je koristio sopstvenom osoblju na štetu svojih investitora u fondove“.

Upitna taktika pojavila se prije više od jedne decenije kada je BluKrest bio u procesu pretvaranja u privatno investiciono partnerstvo koje više nije upravljalo spoljnim novcem.

Britanska uprava iznijela je slične optužbe, dodijelivši BluKrestu kaznu od 40,8 miliona funti 2021. godine „za propuste u sukobu interesa“, što kompanija negira i pravno osporava.

BluKrest je ponovo bio u nevolji prošle godine kada je Apelacioni sud presudio da njegovi partneri treba da budu obveznici poreza na dohodak na osnovu platne šeme iz 2008. godine.

Pored bilo čega drugog, Siti i Volstrit su preplavljeni kršenjem propisa i, što je još važnije, BluKrest nema spoljne klijente o kojima bi trebalo da brine ili da ih impresionira.

Njegove prepirke sa regulatorima i poreskim službenicima predstavljaju jedine stvarne greške u inače zvjezdanoj karijeri, navodi Dejli mejl.

Jedini prikaz njegovog ranog života u Prestonu — odrastao je u 1930-im na periferiji grada sa svoje dvije sestre — sadržan je u knjizi Hedge Fund Market Vizards, objavljenoj 2012. cijelo poglavlje je posvećeno Platu i pruža fascinantan uvid u godine njegovog formiranja.

Kada je bio dječak, rekao je, volio je zagonetke pa mu je njegov pokojni otac, predavač građevinarstva na Univerzitetu u Mančesteru, kupio Rubikovu kocku.

Mnogi ljudi nisu u stanju da riješe geometrijsku zagonetku, ali on je to riješio za 36 sati kada sam „mogao to da uradim iz bilo koje pozicije za manje od jednog minuta“.

Majkl Plat je tada imao samo deset godina. Sa 12 godina posjećivao bi kuću svoje bake, ozbiljnog investitora u akcije koja ga je naučila da trguje.

Do 14. godine, kada je bio učenik u King Еdvardu VII, nezavisnoj školi u obližnjem Litam St Ansu, uložio je njen rođendanski poklon od 500 funti u brodsku liniju koja je brzo utrostručila cijenu.

Bio je strastveni čitalac Investors’ Kronikl i znao je „svaku statistiku svake kompanije“.

„Dobro se sjećam Majkla kako je hodao ulicom u školskoj uniformi“, rekao je komšija. „Znam da je veoma vrijedno učio u školi. Bili su divna porodica.’

Plat je dobio mjesto na Imperijal koledžu u Londonu da studira građevinarstvo, ali je promijenio poslije godinu dana jer mu je kurs bio dosadan, da bi čitao matematiku i ekonomiju na Londonskoj školi ekonomije.

Zarađivao je do 30.000 funti kao student ulaganjem u novoprivatizovana komunalna preduzeća - bogatstvo za studenta u bilo kom trenutku - ali su njegove akcije izgubile polovinu vrijednosti u jednom danu tokom kraha u oktobru 1987.

Majkl Plat kaže da je to bio jedan od rijetkih puteva da je ikada bio neuspješan.

J. P. Morgan ga je zaposlio kao pripravnika u Njujorku, a poslije se popeo i postao izvršni direktor u Londonu.

Njegov lični život se pokazao manje uspješnim. Njegov brak sa Helen Sanderson 1995. godine donio je dvoje djece, ali se kasnije razveo.

BluKrest Kapital je osnovan 2000. godine. Firma je svoju prvu godinu završila sa prinosom od 30 odsto i 1 milijardom dolara (skoro 800 miliona funti) u imovini pod upravljanjem — skoro devet puta više od novca koji je imala na početku. U roku od jedne decenije zapošljavalo je više od 300 radnika.

Na pitanje koju vrstu trgovca voli da angažuje od strane autora knjige Hedge Fund Market Vizards, Džeka Švagera, Plat mu je rekao: „Tražim tip tipa u Londonu koji ustaje u sedam sati u nedjelju ujutru kada su mu djeca još uvijek u krevetu i prijavljuje se na poker sajt kako bi mogao da odabere američke pijanice koji se vraćaju kući u subotu uveče. . . to je tip momka kojeg želim u timu — neko ko razumije ivicu.’

Radnici u BluKrest-u, poznato je, dobro su plaćeni.

Jedna od zvijezda bila je Platova dugogodišnja prijateljica i štićenica, Leda Braga, rođena u Brazilu, bivša koleginica J. P. Morgana, koja je sada najmoćnija žena menadžerka hedž fondova na svijetu.

Članovi finansijske zajednice u poreskom raju opisuju Plata kao „enigmatičnog“, figuru koja se rijetko viđa i niko zaista ne zna koliko je vremena proveo u svom stanu sa pogledom na marinu u Sent Helijeru.

O njemu znaju više u njegovom rodnom gradu, iako njegova mama Gejl i pokojni otac Brajan, koji su bili neizmjerno ponosni na njega, nikada ne govore o njegovom uspjehu.

„Jednog Božića Majkl je svojoj majci dao veliki ček“, prisjeća se prijatelj. „Ali ona to nije htjela. Rekla je: "Ne treba mi." Ona je veoma skromna osoba.’

Nikada nije unovčila ček.

Platov sin Markus, koji je u srednjim dvadesetim, sada ide očevim stopama. Nedavno se pridružio BluKrestu.

„Zaslužujete ovu novu priliku“, ponosno je objavio Plat na LinkedInu. „Želim ti svu sreću, ali ne očekujem da će ti trebati sreća!“

Izvan grada, Plat, koji je donirao najmanje 225.000 funti Konzervativnoj stranci, zaljubljenik je u savremenu umjetnost i uložio je milione u privatni umjetnički fond.

Međutim, za razliku od svojih „igračaka“, zaključuje Dejli mejl, Majkl Plat je nekako uspio da ostane neprimjetan. I to je način koji on voli.

