Najradikalniji prijedlog ikada: U penziju da se ide sa 75 godina

London - Državni penzioni fond treba da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju na 75 godina u narednih 16 godina da bi se podstakla ekonomija Velike Britanije.

To je predložio Centar za socijalnu pravdu, tink tenk vladajuće britanske Konzervativne partije.

U posljednjem izvještaju, Centar je predložio povećanje starosne granice za odlazak u penziju na 70 godina 2028. i na 75 do 2035. godine. U Velikoj Britaniji je već usvojeno povećanje starosne granice na 67 godina do 2028. i na 68 godina do 2046. godine.

Međutim, organizacija koju sufinansira nekadašnji lider konzervativaca Ijan Dankan Smit, želi da se starosna granica mnogo brže podigne.

Prema izvještaju, stotine hiljada ljudi od 50 do 64 godine su "ekonomski neaktivni" i Velika Britanija ne odgovara na potrebe i potencijale ljudi u toj starosnoj grupi.

U izvještaju se predlaže da se starijim ljudima pomogne i omogući pristup kako bi ostvarili koristi od svog rada tako što će im se omogućiti da posao bude fleksibilan, ali i otvoriti mogućnosti za usavršavanje.

Britanska vlada je 2017. najavila planove da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju na 68 godina između 2037. i 2039.

Bivša ministarka zadužena za penzijski sistem Ros Altman ocijenila je da ove promjene ne treba dopustiti.

"Izvještaji o podizanju starosne granice za penziju na 75 godina su šokantni", objavila je ona na Tviteru.