Nova godina, nova poskupljenja

BANJALUKA, SARAJEVO - Već tradicionalno, pušače u BiH sa 1. januarom dočekali su novi, viši cjenovnici cigareta, a loše vijesti stigle su i vlasnicima vozila u RS, jer je uveden novi namet pri registraciji.

Ako se na to doda i moguće poskupljenje vozačkih ispita, onda nam 2019. godina nikako nije počela optimistično. I to nije sve, jer stanovnici pojedinih gradova, poput Prijedora, strahuju da će im i režijski računi uskoro biti veći.

Uživaoci u duvanskom dimu, već treći dan, paklu nikotinskih štapića u prosjeku plaćaju 30 feninga više. Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH podsjećaju da je u pitanju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete i duvan u Evropskoj uniji.

"Proizvođači i distributeri cigareta bili su u obavezi da do 30. novembra prošle godine u UIO dostave nove maloprodajne cijene cigareta, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2019. godinu, koju je donio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje", pojašnjava za "Nezavisne" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u UIO BiH.

Razloga za brigu imaju i vlasnici automobila koje registruju u RS, jer je, počevši od 1. januara, na snagu stupila Odluka o jediničnim naknadama za zagađivanje životne sredine za motorna vozila. Ili, pojednostavljeno, pri registraciji svog limenog ljubimca plaćaće se od pet do čak 50 KM više, što zavisi od više faktora.

"Iznos te naknade zavisiće od tipa motora, vrste goriva i starosti vozila. Odluka je ranije objavljena u 'Službenom glasniku RS'", potvrdio je za "Nezavisne" Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS.

Podsjetimo, sve su glasnije najave o tome da bi i polaganje vozačkog ispita moglo da poskupi i do 500 KM. I to nije sve, jer će stanovnike pojedinih gradova stići još neki nameti. Primjera radi, u Kantonu Sarajevo građani će plaćati od osam do 10 odsto poreza na nekretnine, nasljeđe i poklone.

Uz sve to, novi cjenovnici stižu za još neku robu i usluge, pa se zaključuje da je ispred nas još jedna teška potrošačka godina. Borci za zaštitu potrošača ne kriju ogorčenje zbog ovakvog razvoja situacije.

"Potrošače niko ništa ne pita. Ponovo se dešava da se poskupljenja i najave da će do njih doći ne događaju kao u ostalim državama - da se o njima raspravlja, u smislu koliko to utiče na potrošački džep", ističe Murisa Marić, izvršni direktor u Udruženju građana DON Prijedor.

Iz bijeljinskog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" juče su poručili da u ovoj godini neće biti poskupljenja vode, ali bi se to moglo dogoditi, podsjeća Marićeva, u Prijedoru. Ona podsjeća i na najavljeno poskupljenje struje u RS za privredu.

"Sve ovo je još samo jedan dodatni udar na džep potrošača", naglašava Marićeva.

​ŠTA ĆE NAM PRAZNITI NOVČANIKE