Nove cijene struje ugroziće veliki broj firmi

SARAJEVO - Cijena električne energije za privrednike u FBiH od naredne godine mogla bi biti veća za 20 odsto, najava je Vlade FBiH, dok iz Udruženja poslodavaca ističu da povećanje tih cijena privredi vodi povećanju cijena roba i usluga, ali uticaće i na poslovanje velikog broja firmi i smanjiće se konkurentnost domaće privrede.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kazao je za "Nezavisne novine" da su ranije najave bile da će cijena električne energije skočiti i 70 odsto, što je za privrednike bilo nezamislivo, ali, kako kaže, i sadašnje najave od 20 odsto više cijene su za privrednike previsoke.

"Za dvije godine smo došli do poskupljenja za 72 odsto, te kad se to sabere jako je visoko povećanje cijena za privrednike, bez obzira na to što Vlada FBiH, ali i 'Elektroprivreda BiH' to pravdaju cijenama na tržištu, koje su kod nas niže nego u regiji", ističe Smailbegović i dodaje da to nikako nisu argumenti zbog čega bi trebalo da budu više cijene.

"BiH treba da zbog svoje konkurentnosti ima konkurentnu cijenu električne energije zato što je to naš domaći resurs, ne uvozimo, ne ovisimo od uvoznih cijena", kazao je Smailbegović i istakao da bi njena cijena trebalo da bude prednost privredi kako bi to iskoristila za razvoj.

"Nažalost, s poskupljenjem se to gubi jer će nove cijene značajno uticati na veliki broj firmi", kazao je Smailbegović.

Dodao je da je s druge strane paralelan pritisak na povećanje plata radnicima, što je razumljivo s obzirom na inflaciju.

"Sad će ovo povećanje cijena pojačati inflaciju pa će odmah biti pritiska na cijene. To je spirala koja nema kraj. Ovo je loša odluka Vlade FBiH", kazao je Smailbegović i istakao da treba naći način da se saniraju rudnici i "Elektroprivreda BiH".

"Još nije konačna odluka Vlade, još se nadamo da će to biti znatno niže", zaključio je Smailbegović i istakao da bi početkom naredne godine privrednicima trebalo da stižu ugovori sa novom cijenom.

"Vlada Federacije BiH uskoro bi trebalo da ide na ograničenje povećanja cijena električne energije privrednicima", potvrdio je Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, koji je rekao da bi izvjesno povećanje za privrednike u idućoj godini moglo biti ipak do 20 odsto, shodno mjeri koju je spremna povući Vlada FBiH.

"Rudnici su u katastrofalnom stanju. 'Elektroprivreda BiH' i resorno ministarstvo skupa s Vladom FBiH je stavila cijeli fokus na oporavak rudnika, smanjenje broja neproizvodnih radnika koji opterećuju poslovanje rudnika. To sve činimo kako bismo pokušali vratiti energetski sistem na stanje u kojem mora biti", kazao je Lakić.

Dodao je da je vrlo loše stanje i u "Elektroprivredi BiH", koja će prema projekcijama u ovoj godini poslovati u minusu od 90 miliona KM.

"Nije dobro šta se nalazi u elektroprivredama, a mi moramo obezbijediti sigurno snabdijevanje električnom energijom za naredni period. Ovaj period je izazovan, EU nas tjera da cijena bude tržišna u BiH, ali mi to ne možemo dozvoliti jer bi ona iznosila oko 140 evra/MWh. To je preko 85 odsto više od trenutne cijene koju ima privreda. Vlada FBiH će vrlo vjerovatno ići na ograničenje da to povećanje bude do 20 odsto, kao što je bilo i u prethodnim godinama", kazao je Lakić.

