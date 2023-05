Novinari iz BiH iskusili osjećaj čarolije čokolade Nestle u Sofiji

SOFIJA – Da li je u ovim teškim vremenima moguće ostvariti održiv uspjeh i ono što ostaje iza Nestle tima u BiH je glavni narativ razgovora odabranog tima menadžmenta i stručnjaka koji su razgovarali sa predstavnicima bh. medijia u Sofiji.

Naime, novinari iz Bosne i Hercegovine bili su među odabranim gostima koji su dobili jedinstvenu priliku posjetiti najpopularniju tvornicu čokolade Nestle u Bugarskoj kako bi se upoznali sa inovativnim održivim praksama i procesima proizvodnje.

Tvornica čokolade, mjesto gdje se proizvodi čokoladna magija, nalazi se u Sofiji i predstavlja primjer izvanrednosti u postizanju održivosti u prehrambenoj industriji. Tokom posjete, novinari su imali priliku upoznati se s naprednim sigurnosnim standardima i kvalitetom proizvodnje koji su osnova svakog Nestle proizvoda, dok je održivost integrirana u svaki korak proizvodnog procesa - od smanjenja upotrebe plastike i papira do smanjenja emisija stakleničkih plinova.

„Prošla godina je donijela mnogo izazova, ali Nestle tim je pokazao odgovornost, osiguravajući pristup nutritivnim proizvodima i pristupačnim ponudama na globalnom nivou. Naši poslovni rezultati pokazuju da je naš fokus na zadovoljavanje potreba kupaca ispravan. BiH ima važnu ulogu u Adria North regionu za kompaniju Nestle“, zaključio je Laurentiu Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestle za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Nestle u Bosni i Hercegovini je prepoznat kao partner lokalne zajednice. Od pokretanja projekta Nestle za zdravu djecu preko 45.000 mališana u BiH je imalo priliku da nauči nešto više o zdravoj prehrani, važnosti fizičke aktivnosti i bavljenja sportom. Digitalizacijom Zdravo! Akademije stvoren je dodatni resurs za roditelje, nastavno osoblje i djecu gdje mogu naći informacije o zdravom načinu života i prehrane. Svoj doprinos lokalnoj zajednici Nestle radi i kroz jedinstvene umjetničke izvedbe, koje su do sad rezultirale sa 5.000 posađenih sadnica različitog drveća širom BiH.

„Nestlé je u Bosni i Hercegovini prisutan već 17 godina, i u tom periodu smo postali partner lokalne zajednice. Želimo da doprinesemo društvu na jedan trajan način. Naša namjera je da pomognemo razvoj lokalne zajednice, tako da su naše aktivnosti je namijenjene edukaciji djece u smislu važnosti fizičke aktivnosti i ispravne prehrane, ali i očuvanja životne sredine. Želimo da ostavimo vidljiv trag kroz uključenost u lokalnu zajednicu“ istakao je Janko Ilić, menadžer prodaje kompanije Nestle u BiH.

Tvornica u Sofiji slijedi vrlo ambicioznu globalnu misiju kompanije Nestle, a to je postizanje nulte emisije stakleničkih gasova do 2050. godine, te smanjenje potrošnje PET ambalaže prelaskom na papirnu. Tako će, kao što je već slučaj sa Smarties bombonama u zadnje dvije godine, svaka KitKat čokoladica koja se proizvodi u ovoj tvornici do 2025. godine umjesto u plastičnoj ambalaži biti pakovana u reciklirajućem papiru.

Dio Nestle ponude u Bosni i Hercegovini dolazi upravo iz ove tvornice. KitKat je popularna u BiH kao i u cijelom svijetu. Naime, tokom 2022. godine svaki peti stanovnik BiH je pojeo bar jednu KitKat čokoladicu.

Kompanija Nestlé u svom portfoliju ima više od 2.000 brendova i 10.000 vrsta proizvoda, a na tržištu regije dostupno je više od 30 brendova i 700 vrsta proizvoda iz sedam kategorija Nestle Adriatic obuhvata tržišta Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Slovenije, koje je s Bugarskom i Rumunjskom dio tržišta Nestle JI Europa Diljem svijeta, kompanija ima 403 tvornica, od kojih unutar Jugoistočnog tržišta dvije (Sofija, Surčin). U posljednjih pet godina, više od 100.000 potrošača s područja regije učestvovalo je u Nestle istraživanjima i izravno utjecalo na daljnji razvoj i širenje portfelja proizvoda u skladu s potrebama lokalnih potrošača U posljednjih deset godina, kroz projekt Zdravo!, kompanija je investirala više od pola miliona KM u edukaciju o prehrani.