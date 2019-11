Ovi milijarderi su izgubili kompletno bogatstvo, neki čak i život

Jahte, megavile kao obične kuće, privatni avioni, flote automobila i mnogo toga drugog... Sve to su imali bogataši s liste koju donosi "Luks lajf".

Njihova imovina bila je vrijedna i po nekoliko milijardi dolara, ali su nedugo nakon sticanja svog bogataškog statusa bankrotirali.

Serije loših odluka, loša sreća i drugi faktori su ih doveli do gubitka svega što su imali na veoma spektakularni način, pa su ubrzo iz 0,001 odsto na svijetu prešli među onih 99 odsto, prenio je "Bankar.rs".

Ovako izgleda lista bankrotiranih milijardera:

11. Patricija Kluge

Patricija Kluge je bila udata za nekada najbogatijeg čovjeka na svijetu Džona Klugea, koji je imao lično bogatstvo u vrijednosti od pet milijardi dolara 1990. godine. U vrijeme njihovog razvoda, Patricija je ostala sa samo milion dolara, ali je dobila i raskošno imanje Albermarle u Virdžiniji. Ona je rizikovala i osnovala vinariju i vinograd Kluge.

Patricija je ušla i u posao s nekretninama, tako što je uzela kredit od 65 miliona dolara kako bi izgradila desetine luksuznih kuća a što se ispostavilo kao njena najveća greška. Svjetska ekonomska kriza koja je pogodila i tržište nekretnina dovela je Patriciju do prodaje svog imanja Albermarle, zajedno sa svim drugim vrijednostima koje je imala, kako bi isplatila kreditore.

10. Huang Venji

Huang Venji je predsjedavajući Holdinga Čajna đičeng, hongkonške kompanije koja se bavi proizvodnjom kišobrana, sa 75 % udjela koji su u vlasništvu njega i njegove žene, Čen Đieju.

Kada je berza skorije imala svoj pad, akcije ove kompanije su pale za 91% tokom samo dva dana, što je unakazilo njegovo lično bogatstvo.

9. Alberto Vilar

Alberto Vilar je nekadašnji preduzetnik iz Amerike, koji je zaradio milijarde dolara kroz svoju investicionu kompaniju "Amerindo investment advajzors". Zajedno sa svojim poslovnim partnerom Garijem Tanakom, Vilar je zaradio pozamašnu sumu novca tokom godina. U svom najboljem trenutku, Vilarova kompanija imala je procijenjenu vrednost od milijardu dolara.

Ipak, 2000. godine, pad tržišta berze uticao je i na njegovu kompaniju i na njegov finansijski status. Vilar i Tanaka su 2005. godine uhapšeni zbog prevare osiguranja, a za tri godine obojica su osuđena zbog pranja novca, prevare i prevare na berzi. Vilar trenutno služi desetogodišnju zatvorsku kaznu.

8. Adolf Merkle

Adolf Merkle je bio jedan od najbogatijih Nijemaca, s ličnim bogatstvom od oko 12.8 milijardi dolara. Poput nekoliko drugih na listi, Merkle je takođe bio pod udarom krize 2008. godine, kada je izgubio 3.6 milijardi dolara. Uprkos masivnom gubitku, on je i dalje bio jedan od pet najbogatijih Nijemaca.

Do kraja 2008, njegova investiciona kompanija VEM susrela se sa ozbiljnom krizom likvidnosti, s gubitkom koji je procijenjen na 6 milijardi dolara. Kako bi to nadoknadio, Merkle je napravio brojne rizične poteze, što je ultimativno dovelo do još većeg gubitka novca. Kada je izgubio skoro sve, Merkle je tragično završio život, tako što se bacio pod voz.

7. Vidžej Malaja

Vidžej Malaja je indijski biznismen i nekadašnji milijarder, koji je trenutno predmet ekstradicije iz Ujedinjenog Kraljevstva u Indiju, gdje će se susresti s optužbama za masivnu finansijsku prevaru. Malaja, "kralj dobrih vremena", postao je indijski najbogatiji kralj alkohola kada je preuzeo kompaniju srednje veličine od svog oca, kada je imao 28 godina. Tu firmu je pretvorio u preduzeće vrijedno više milijardi dolara, s ličnim bogatstvom koje je procijenjeno na 1,5 milijardi dolara.

Njegove nevolje su počele kada je počeo da gomila dugove u svojoj kompaniji "Kingfišer erlajns". Nedugo potom on je izgubio svoj udio u kompaniji "Junajted spirits" i bio je prisiljen da napusti svoju poziciju predsjedavajućeg. S milionima dolara u dugovanjima, Malaja je pobjegao iz Indije i potražio skroviše u Ujedinjenom Kraljevstvu.

6. Šon Kvin

Recesija 2008. godine zatvorila je brojne kompanije i dovela brojne bogate osobe do ivice bankrota, a jedna od njih je i Šon Kvin, koji je nekada bio najbogatija osoba Irske, s bogatstvom koje je procijenjeno na oko 6 milijardi dolara 2005. godine. Uz pomoć svoje holding kompanije, "Kvim grupe", kupio je udio u brojnim multinacionalnim kompanijama, uključujući "Bupa Ireland" i "Anglo-irsku banku".

Nedugo nakon što je finansijska kriza pogodila irski bankarski sistem, Šon Kvin je izgubio skoro cijelo svoje porodično bogatstvo. Godine 2008. jedan od njegovih biznisa, "Kvin inšurans", kažnjen je sa 3,25 miliona evra od irskih finansijskih regulatora zbog insajderskih zajmova koje su izdavali. Sa više slučajeva nezakonite likvidacije, korporativnih kazni i prevare, Kvin je konačno podnio zahtjev za lični bankrot 2011. godine.

5. Bernard Madof

Berni Madof je bez sumnje moderni kralj Ponzi šema. Više od dvadeset godina, sve dok nije uhapšen 2008. godine, Madof je "uspješno" prevario hiljade investitora i utajio njihove milijarde svojom investicionom strategijom, nazvanom "split-strike conversion". U svojoj šemi, Madof je klijentima nudio visok i ravnomeran povrat novca, koji je sakupio slivajući sva sredstva na jedan račun.

Kada je njegova šema propala tokom finansijske krize 2008. godine jer nije mogao da privuče nove klijente zbog minimalne likvidnosti na tršištu, Federalni biro otkrio je 64,8 milijardi dolara koji su pronevjereni. Procijenjeno je da je tokom svojih operativnih godina Madof akumulirao milijarde dolara u ličnom bogatstvu.

Na osnovu njegove životne priče snimljen je igrani film "The Wizard of lies", a njegov lik je tumačio popularni glumac Robert de Niro.

4. Elizabet Holms

Elizabet Holms, američki inovator i preduzetnik, postala je najmlađa samoostvarena milijarderka 2015. godine, nakon što je njena zdravstveno-tehnološka kompanija "Theranost" dostigla 9 milijardi dolara u vrijednosti, s visokim profitom. Holmsova je postala instant slavna ličnost kada se našla na listi 100 najuticajnijih ljudi godine magazina "Tajm".

Ipak, njeno milijardersko vrijeme je skraćeno zbog federalne istrage nad njenom kompanijom, zbog optužbi na temu potencijalnog varanja investitora po pitanju nove, inovativne tehnologije testiranja krvi. Prateći te optužbe, njen kredibilitet i personalno bogatstvo pretrpjeli su ozbiljan udarac.

"Forbs" je njeno lično bogatstvo sveo na nulu, a "Fortjun" ju je proglasio za "najgoreg svjetskog lidera". Njoj je takođe bilo zabranjeno da ima bilo koju poziciju u svojoj kompaniji tokom dvije godine.

3. Alen Stanford

Robert Alen Stanford je nekadašnji milijarder finansijer, koji sada služi 110 godina dugačku zatvorsku kaznu od 2009. godine, kada je osuđen zbog masivne finansijske prevare.

On je bio predsjedavajući sada nefunkcionalne kompanije Finansijska grupa Stanford koja je nudila finansijske usluge. Jedna od njenih podružnica, Stanfordova internacionalna banka, tvrdila je da ima oko 8.5 milijardi dolara u AUM (Assets Under Management), sa više 30.000 klijenata u preko 136 zemalja širom svijeta.

Sunovrat je počeo 2009. godine, kada je američka komisija za hartije od vrijednosti i berze (SEC) lansirala istragu Alena Stanforda i njegove kompanije. Tada je on optužen za prevaru zbog ilegalne prodaje 8 milijardi dolara, uz pomoć Ponzi šeme. Uhapšen je u junu 2009. godine.

2. Bjorgolfur Gudmundson

Bankarska kriza 2008. pogodila je Island više od bilo koje druge nacije u svijetu. Sve je počelo kada su tri velike islandske banke kasnile sa svojim pozajmicama krajem 2008. godine, što je na kraju dovelo do velikog ekonomskog i političkog nemira koji je trajao tri godine.

Bjorgolfur Gudmundson, koji je bio druga najbogatija osoba Islanda prije krize, dobio je oko 45% dionica Landsbanke, jedne od tri najveće banke 2002. godine. Prema Forbsu, Bjorgolfur je u martu 2008. bio 1.014. najbogatija osoba na svijetu, s ukupnim bogatstvom od 1,1 milijarde dolara.

Prateći finansijsku krizu u zemlji, Bjorgolfur je izgubio svoje predsjedavajuće mjesto u banci i proglasio lični bankrot godinu dana kasnije. Za manje od godine njegovo lično bogatstvo spalo je sa 1,1 milijarde dolara na nulu.

Njegov sin Tor Bjorgolfson, koji je takođe izgubio čitavo svoje bogatstvo tokom krize, vratio je svoj milijarderski status 2015. godine, pa je sada jedini islandski milijarder.

1. Eike Batista

Brazilski biznismen Eike Batista napravio je, a potom izgubio više milijardi dolara vrijedno bogatstvo u rudi i nafti, tokom perioda od dvije decenije. Sa trideset milijardi dolara ličnog bogatstva 2011. godine, Batista je postao osma najbogatija osoba na zemlji i najbogatiji čovjek Brazila. Njegov pad počeo je nakon iznenadnog pada u rudarskoj industriji i kolapsa jedne od njegovih najvećih kompanija OGX.

Dvije godine kasnije "Forbs" je objavio da je Eike Batista izgubio skoro 20 milijardi dolara za samo godinu dana. Godinu kasnije, zbog masivnih dugova i pada kompanijskih akcija, njegovo lično bogatstvo je primilo nevjerovatan udarac i praktično nestalo.

U januaru 2017. godine Eike Batistua su uhapsile brazilske vlasti, zbog pranja 100 miliona dolara.

(Bankar.rs)