Ovo je pet investicionih savjeta za 2024.

U svijetu prepunom neizvjesnosti teško je davati bilo kakve suvisle investicione preporuke.

Prava je istina da se svašta može dogoditi. Ipak, Bloomberg je potražio pomoć nekolicine stručnjaka kako bi dobio njihove najbolje savjete o tome kako se pripremiti za sljedeću godinu, a da se ne kladite previše ni na jedan ishod.

Razmotrite svoje nivoe rizika

Uz nekoliko potencijalnih prepreka u 2024. - hlađenje tržišta rada, još uvijek visoke kamatne stope, povišena inflacija - pametno je preispitati koliki rizik preuzimate u svom portfelju, rekao je Kyle Newell, vlasnik Newell Wealth Managementa u Orlandu.

"Ljudi bi svakako trebali biti oprezni i moći prebroditi bilo kakvu vrstu pada", rekao je. "Svakome ko je uložio u dionice taj novac ne bi trebao trebati najmanje tri do pet godina."

Većina brokerskih platformi nudi značajke koje vam mogu pomoći da procijenite pravi nivo rizika koju trebate preuzeti na temelju vašeg vremenskog horizonta.

Ne odustajte od investiranja

Samo nemojte trčati prema izlazima. Sljedeća bi godina još uvijek mogla donijeti snažne povrate za dionice i obveznice, rekao je Noah Damsky, direktor firme Marina Wealth Advisors u Los Anđelesu.

Smanjenje stope Fed-a moglo bi potaknuti rast, posebno ako zarade preduzeća ostanu jake.

"Čini se da smo vjerovatno vidjeli najgoru inflaciju, a ne čini se da imamo neki veliki kreditni balon iz 2008. ili nešto slično", rekao je Damsky. "Ne mislim da će ovo biti godina razbojnika, ali će sljedećih 12 mjeseci biti vjetar u leđa."

Ne napuštajte 60/40

Klasična struktura portfelja od 60% dionica i 40% obveznica imala je problema prošle godine, ostvarivši najlošiju izvedbu od 2008. A neka nedavna istraživanja sugerišu da je ulagačima bolje da ulažu sve u dionice.

Ali nemojte još odustati od toga. Savjetnici kažu da s vršnim ili skoro vršnim kamatnim stopama obveznički dio portfelja konačno može imati dobre rezultate.

Newell kaže da je još uvijek obožavalac 60/40, posebno ako ga diverzifikovate dodavanjem međunarodnih dionica, kao i mješavine državnih obveznica i korporativnih obveznica.

Procijenite svoje mogućnosti gotovine

Više kamatne stope znače da su ulagači ove godine konačno dobili solidan povrat novca. To bi se moglo promijeniti ako Fed snizi stope, stoga Damsky preporučuje razmatranje jednogodišnjih do trogodišnjih državnih obveznica kako bi se osigurao prinos, koji se trenutno kreće od oko 5,1% za jednogodišnje trezorske zapise do 4,4% za trogodišnje trezorske zapise .

I obveznice takođe trenutno nude 5,27% prinosa, što je pad od istorijskog rekorda prošle godine, ali još uvijek blagi porast u odnosu na 4,3% ranije ove godine.

Ponovo razmislite o kriptu

Niko ne kaže da treba uložiti sve u kripto. Ali dodavanje malog dijela vašem portfelju moglo bi pomoći u diverzifikaciji, kažu neki savjetnici.

Bitkoin je ove godine imao ogroman porast, a njegova cijena se više nego udvostručila. Osim toga, Bitcoin ETF bi konačno mogao biti objavljen sljedeće godine, što bi ulaganje učinilo lakšim nego ikad.

"Pažnja i buka oko Bitcoina ponovno dobijaju sve više maha", rekao je Craig Toberman, osnivač Toberman Wealtha u Sent Luisu. “Mnogima se čini da izlazimo iz ove kripto zime.” (Seebiz)

