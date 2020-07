Pad od 70 posto, ovakva sezona se ne pamti u Crnoj Gori

Najbolji pokazatelj kraha turističke sezone u Crnoj Gori je da je za jul i avgust prispjelo 1,3 miliona rezervacija, a da je u istom periodu prošle godine bilo 4,6 miliona rezervacija, što je praktično nekih 26 odsto, izjavio je suvlasnik hotelske grupe "Montenegro stars" Žarko Radulović.

On kaže da je to mjera ove sezone - 20 do 30 odsto i dodaje da će biti dobro ako ostane tako i ne bude gore.

Prema njegovim riječima, za sada je popunjenost dobra, bolja nego što se očekivalo na početku epidemije virusa korona.

Radulović kaže da Splendid malo kaska, jer, podsjeća, ipak je to hotel sa pet zvjezdica, a nije vrijeme za te hotele.

Gosti u hotelima "Montenegro starsa" su uglavnom domaći iz Crne Gore, ali i iz Albanije, dok je drugih stranaca vrlo malo, gotovo zanemariv broj, kaže Radulović, prenio je portal RTCG.

Jelena Kaluđerović, portparol HTP Budvanska rivijera, kaže da objekti tog preduzeća rade u skladu s objektivnim okolnostima, o domaćim gostima, a ima gostiju i iz regiona.

"Prema najavama koje imamo, mi očekujemo da ćemo imati turiste i sa ostalih EU trzišta. Recimo da je proteklih dana naš hotel Palas u Petrovcu radio punim kapacitetima i zabilježio 100 odsto popunjenosti", rekla je ona.

Otvaranje granica Crne Gore za državljanje Evropske unije obradovalo je budvanske hotelijere.

To bi vjeruju moglo popraviti sezonu, ako ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije.

Pogotovo domaće goste budvanski hotelijeri pokušaće da privuku nižim cijenama.

"Pripremili smo i uveliko sprovodimo kampanju 'Odmor koji ste zaslužili', u okviru koje smo ponudili cijene niže i do 35 odsto. Ono što je lijepa povoljnost, pogotovo za građane, jeste da smo ponudili ljetovanje na 10 mjesečnih rata", navodi Kaluđerović.

Sudeći po svemu, biće kažu hotelijeri ovo jedna od najizazovnijih sezona do sada, pa su zato oprezni kada su u pitanju bilo kakve prognoze.

"Ovakva sezona se ne pamti i rekla bih da je cilj u ovakvoj sezoni da turizam živi da se turistička djelatnost održava i da eto budemo na pozitivnoj nuli, jer je teško pričati o prihodima i profitu na koje smo prethodnih godina navikli", zaključila je Kaluđerović.