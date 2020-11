Pandemija nesrazmerno jače utiče na žensko preduzetnistvo

Pandemija kovid-19 nesrazmerno je jače uticala na žene preduzetnice širom svijeta, pri čemu čak 87 posto vlasnica firmi kaže da su pogođene negativnim uticajima, pokazuju rezultati istraživanja kompanije Masterkard.

Velika zastupljenost u sektorima koji su najteže pogođeni ekonomskom krizom, izražen digitalni jaz među polovima u sve virtualnijem svijetu i sve veći pritisci odgovornosti za brigu o djeci, samo su neki od faktora koji su žene učinili posebno ranjivima, navodi se u saopštenju Masterkarda.

Indeks ženskog preduzetništva - MIWE 2020, koji izračunava Masterkard, oslanja se na javno dostupne podatke vodećih međunarodnih organizacija, poput OECD-a i Međunarodne organizacije rada, i formira globalnu rang-listu o napretku žena u poslovanju u uslovima prije pandemije u 58 ekonomija, što predstavlja gotovo 80 posto ženske radne snage.

Prvi put u istoriji MIWE istraživanja, Izrael je na vrhu ljestvice najboljih zemalja na svijetu za žene preduzetnice, napredujući sa 4. mjesta u 2019.

S ambicijom da se udvostruči broj preduzetnica u roku od dvije godine, uspjeh Izraela vođen je fokusiranom institucionalnom podrškom malim i srednjim preduzećima, koja se katapultirala sa 42. mjesta u 2019. godini na 1. mjesto u 2020.

Slično tome, Švajcarska je napredovala generalno sa 11. mjesta u 2019. na 3. mjesto u 2020, što je podstaknuto snažim poboljšanjem podrške vlade MSP sektoru (porast od 37 procenata u odnosu na 2019) i rezultirajućim rastom kulturnih percepcija o preduzetništvu (rast od 45 odsto u odnosu na 2019).

MIWE 2020 takođe pruža inicijalnu analizu posljedica kovida-19 za poslovne žene i ukazuje na efikasne politike podrške. Iako se razlikuju od zemlje do zemlje, one koje se pokazuju najučinkovitijima uključuju ekspanzivne mjere pomoći za MSP - od subvencija za plate, programa izuzeća ili odlaganja plaćanja, ograničavanja poslovnih kamatnih stopa i marži, do državnih subvencija za likvidnosti i državnih programa podrške za brigu o djeci.

Ono što je najvažnije, izvještaj daje optimistične izglede za budućnost preduzetnica. Ukazuje na to da bi pandemija mogla biti katalizator za eksponencijalni napredak žena u poslovanju, kao i prilika da se koriguju prisutne predrasude od strane donosilaca odluka kroz rodno specifične inicijative i podršku, navodi se u saopštenju.

"Kriza će uvijek otkriti ranjivosti u sistemu, a kovid-19 je to učinio u velikoj mjeri. Vidjeli smo zapanjujući opseg nejednakosti s kojim se žene suočavaju u poslu. Ali za razliku od bilo kojeg drugog ekonomskog pada, kovid-19 je takođe otvorio put za značajan napredak i vidjeli smo šta možemo postići kada se postave prioriteti", izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u Masterkardu.