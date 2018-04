Plata iznad prosjeka tek u svakoj trećoj opštini

BANJALUKA - Zaposleni u gotovo dvije trećine opština u Republici Srpskoj prošle godine nisu mogli zaraditi ni prosječnu platu, a koja je iznosila 831 marku, pokazuju juče objavljeni podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Tek u 27 lokalnih zajednica plata je bila iznad prosječne. Najveća je bila u Stanarima, i to 1.180 KM, Ugljeviku, 1.135 KM, te u Gacku, gdje se u prosjeku zarađivalo 997 maraka.

Sa druge strane, najmanje plate bile su u Kupresu, i to 505 KM, Donjem Žabaru, 564 KM, i Jezeru, gdje je prosječna isplata bila 571 KM u neto iznosu. U pitanju su nerazvijene ili izrazito nerazvijene lokalne zajednice.

Dušan Panić, načelnik Stanara, kaže kako je osnovni razlog visokog prosjeka plata u ovoj lokalnoj zajednici to što imaju rudnik i termoelektranu u kojoj radi 820 radnika.

"Plate su u rudniku i termoelektrani u prosjeku 1.300 KM i to se uglavnom reflektovalo na dobar prosjek za cijelu opštinu. One su redovne i za naše uslove i te kako dobre, ali daleko od toga da se možemo porediti s nekim zapadnim zemljama", kaže on.

A koliko RiTE Stanari utiče na ukupan prosjek plata na cijeloj opštini, govori i podatak da su u njoj zaposlena ukupno 1.194 radnika, što pokazuje kako tek manji dio onih koji imaju posao ne radi u ovom energetskom gigantu.

Slično je i u Ugljeviku, gdje od 3.670 radnika, koliko je bilo zaposleno u 2017. godini, njih 1.875 je zaposleno u RiTE Ugljevik, što uz Gacko pokazuje da su plate veće od republičkog prosjeka tamo gdje u lokalnoj zajednici postoji veliko preduzeće iz energetskog sektora.

Takvih preduzeća nema u Donjem Žabaru, pa i ne čudi što je prosječna plata jedna od najmanjih u cijeloj Republici Srpskoj.

Zaposleni u ovoj lokalnoj zajednici u prosjeku zarađuje tek 564 KM, što je duplo manje nego u Stanarima i Ugljeviku.

Ona je slična kako za radnike u realnom sektoru, tako i u administraciji, gdje zaposleni u administraciji sa srednjom stručnom spremom zarađuju oko 520 maraka.

"Neke stvari bi trebalo da budu urađene na višem nivou. Prije svega smatram kako bi privrednike trebalo rasteretiti kako bi plate bile veće, a ljudi ostajali", kazao nam je Nikola Đokanović, načelnik ove lokalne zajednice.

Generalno gledano, prosječna plata u RS za prošlu godinu manja je za pet maraka nego 2016, kada je iznosila 836 KM, i bila najviša od 2013. godine.

Prosječna isplaćena neto plata za februar ove godine je nešto veća od prošlogodišnje i iznosi 841 KM, ali je pokrivala svega 44,49 odsto potrošačke korpe, koja je za četvoročlanu porodicu iznosila 1.889 maraka.

Ako se gleda na zapošljavanje, Banjaluka je, brojčano gledano, najviše povećala broj radnika u odnosu na 2016. i to za 1.933 zaposlena. Sa druge strane, najveći pad zaposlenosti zabilježen je u Palama, gdje je 110 radnika manje nego godinu dana ranije.

TABELA 1:

Najveće prosječne plate u RS (KM)

2016. 2017.

Stanari 1.142 1.180

Ugljevik 1.130 1.135

Gacko 1.010 997

Banjaluka 962 958

Istočni Drvar 959 923

Tabela 2:

Najmanje prosječne plate u RS (KM)

2016 2017

Kupres 505 404

Donji Žabar 567 564

Jezero 559 571

Teslić 631 628

Čelinac 621 630