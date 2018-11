Plata od 1.000 KM u RS realna i dostižna

BANJALUKA - Prosječna plata u Republici Srpskoj od hiljadu KM je realna u 2019. godini, smatraju socijalni partneri i ekonomisti s tim da svako ima različito mišljenje i put kako do tog cilja doći.

Tako, na primjer, poslovna zajednica predlaže da poveća plate, a da taj iznos ne bude oporezovan. To bi bilo prelazno rješenje do konačnog cilja, a to je da poresko opterećenje na rad bude 50 odsto.

"Zalažemo se za to da sve što poslodavac uspije dodatno obezbijediti za povećanje ide radnicima, a da se ne daje državi. To je varijanta koju treba da pokušamo dogovoriti, uz ograničenje da se to ne odnosi na one koji isplaćuju najniže plate", kazao je Saša Trivić, privrednik i član Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Dodaje kako je poslodavcima prihvatljiva i opcija da na povećanje plata izvrše punu uplatu, ali da im se to kasnije refundira.

Kako nezvanično saznajemo, s ovom idejom se u principu složio i budući mandatar za sastav nove vlade Radovan Višković na posljednjem sastanku između vlasti i privrednika, koji je održan prošle sedmice.

U Savezu sindikata Republike Srpske kažu kako se prosjek od 1.000 KM može ostvariti već krajem prvog kvartala naredne godine, ali samo uz zajedničko učešće sva tri socijalna partnera te da imaju argumente i računicu koja to potvrđuje.

Dodaju kako su i sami za smanjenje opterećenja rada i ukidanje brojnih parafiskalnih nameta koji opterećuju poslovanje, ali i poručuju kako i poslodavci moraju da se žrtvuju ako žele da zadrže radnike.

"Mi nemamo ništa protiv da se ide ka rasterećenju rada, ali da se svako rasterećenje prelije u džepove radnika. Međutim, to je samo jedna strana priče, jer bi to značilo da država na uštrb svojih prihoda i poreza koji se slijevaju u budžet u stvari povećava plate radnicima. Ako će država plaćati radnike u realnom sektoru, onda imamo ozbiljan problem", kazala je Ranka Mišić, predsjednik Sindikata.

Mišićeva zagovara ideju da se poveća i iznos najniže plate, a koji bi takođe dao dobar efekat.

"Sve dok sistem ne bude u stanju da iskontroliše ko dobija, a ko ne najnižu platu, odnosno ko ju zloupotrebljava, jedini način je da se podigne iznos najniže plate i tako zaštite radnici", zaključila je ona.

Stevo Pucar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, kaže da, bez obzira na model, plate moraju rasti, kako bi se koliko-toliko usporio odlazak radnika sa domaćeg tržišta.

"Ključna stvar je da firme povećavaju svoju produktivnost, odnosno da prave proizvode s višom vrijednošću, što otvara mogućnost da plaćaju radnike više i to je jedina situacija u kojoj svi dobijaju", kazao nam je on.

Inače, prosječna plata u Republici Srpskoj je 880 maraka, što znači da je potrebno još 120 maraka kako bi narasla na željeni nivo.

Prosječnu zaradu u četvorocifrenom iznosu već mjesec i po dana zagovara Milorad Dodik, lider vladajuće stranke u RS, koji je za period nakon izbora najavio razmatranje svih mogućnosti koje bi dovele do toga.