"Posrnuli" Agrokor za dva mjeseca zaradio 419 miliona evra

ZAGREB - Prihodi Agrokor grupe u prva dva mjeseca ove godine iznosili su 3,1 milijardu kuna (oko 419 miliona evra), objavila je Vanredna uprava ove kompanije.

Kako se navodi na sajtu, vanredna uprava Agrokora je 10. aprila 2017. godine objavila 24 mjesečna izvještaja u kojima se pratio razvoj privredne i finansijske situacije u sistemu ove kompanije i ukupnom poslovanju Agrokora d.d. kao i 16 kompanija u tri poslovna segmenta, maloprodaja i veleprodaja, prehrana i poljoprivreda.

Ovaj izvještaj se odnosi na period od 11. marta do 1. aprila 2019. godine budući da je tada poslovanje započela Fortenova grupa. Nova krovna kompanija na tržištu je zaživjela i sa novim vizuelnim identitetom.

Od ukupno 159 kompanija koje posluju u sastavu Agrokor grupe, sa implementacijom nagodbe će 47 neodrživih kompanija biti prenijeto na nova društva Fortenova grupe čijem se imenu dodaje riječ "plus", pa će tako, na primjer, Konzum nastaviti da radi kao Konzum plus, Jamnica kao Jamnica plus itd.

Udjeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija prenijeće se na Fortenova grupu, a po prenosu udjela te kompanije izlaze iz postupka vanredne uprave.

Udjeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske, kao i onih koje nisu u postupku vanredne uprave, na Fortenova grupu će se prenositi kada i ostala imovina.

Prihodi i EBITDA (profit prije nego što se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija) pokazuju da je ostvareno 3,1 milijarda kuna prihoda, dok je EBITDA iznosila 71 milion kuna, odnosno, za 50 miliona kuna je bila veća od plana.

Sve poslovne grupe bilježe rast prihoda, navodi se u izvještaju objavljenom na sajtu.

U sklopu Poslovne grupe maloprodaja i veleprodaja ostvaren je prihod od 1,8 milijardi kuna što je 1,3 odsto više od plana.

U Poslovnoj grupi Prehrana je, uz povećanje prihoda u odnosu na plan, EBITDA rasla 22,7 odsto.

Kada je riječ o sektoru Poljoprivreda EBITDA je porasla znatnih 41,4 odsto dok je prihod rastao 25,1 odsto.

Primjenom Zakona o postupku vanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, nad Agrokorom je 10. aprila 2017. godine otvoren postupak vanredne uprave.