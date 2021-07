Potrošači na mukama: Na rezervoaru goriva izgube sve što su na plati dobili

BANJALUKA, BIJELJINA - Ukoliko danas na nekoj od benzinskih pumpi u Srpskoj gorivom napunite pun rezervoar zapremine 60 litara, to će vas izaći oko 20 maraka više nego godinu ranije, za koliko je, od lani, povećan i minimalac.

Najbolje to ilustruje rast brojnih cijena, na koji se građani sve češće žale, a pogotovo oni s najnižim platama, koji najteže sastavljaju kraj s krajem.

Sindikalci ističu da je, nažalost, u praksi vidljivo da svako povećanje plata proguta poskupljenje robe i usluga.

"Povećanje plata koje imamo ne povećava i standard radnika u smislu da sebi mogu više priuštiti i kupiti", rekao je za "Nezavisne novine" Danko Ružičić, predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS.

Prema njegovim riječima, na sceni su gotovo svakodnevna poskupljenja, kako goriva, tako i ostalih proizvoda, a što ne prati rast plata.

"Prosječna plata u sektoru tekstila, kože i obuće je u 2020. godini bila veća za 26 maraka u odnosu na 2019. godinu. To bukvalno radnicima ne znači ništa kada odu u prodavnicu. Čak i da dođe do ozbiljnog povećanja plata, i to bi progutao rast cijena. Vidite da svaki dan cijene idu ka gore i to ne mogu pokriti povećanja plate kakva su kod nas", ocijenio je Ružičić.

Slažu se sa sindikalcima i borci za zaštitu potrošača, koji takođe napominju da smo svjedoci čestih poskupljenja, kako goriva, tako i brojnih prehrambenih artikala, bez kojih domaćinstva ne mogu.

"Evo sada je gorivo kod nas u Bijeljini 2,05 odnosno 2,06 KM po litru, a u Banjaluci i ostalim gradovima je i skuplje. Potrošači su u sve težem položaju. Samim tim što cijene goriva rastu, to se odražava i na ostale prozvode koje kupujemo", rekao je za "Nezavisne novine" Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" Bijeljina.

A da će cijene goriva i dalje rasti, potvrđeno nam je iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Iz ove grupacije ističu da zadnjih dana cijena sirove nafte brent konstantno raste i juče je bila 613 američkih dolara po toni ili 77 dolara po barelu, što je, kako tvrde, najviše u zadnje dvije godine.

"Dakle, ovo je svakako porast koji će se odraziti na maloprodajne cijene na benzinskim pumpama. Rast u prosjeku od četiri feninga se očekuje u narednim danima u svim regijama Srpske. Napominjem da je i u okruženju došlo do poskupljenja i ranije, a distributeri moraju da povećaju cijene zbog povećanja ulaznih cijena iz rafinerija", rekao je za "Nezavisne novine" Dragan Trišić, predsjedavajući ove grupacije.

On nam je potvrdio da se trenutne cijene naftnih derivata na benzinskim stanicama u Republici Srpskoj kreću od 2,03 do 2,15 KM za BMB 95 i od 1,99 do 2,09 KM za evro dizel 5.

Podsjetimo, prije godinu dana dizel je u Banjaluci koštao 1,72 KM, dok je benzin bio za fening skuplji.

Prema računici Saveza sindikata Republike Srpske, sindikalna potrošačka korpa u Srpskoj za maj je iznosila 1.930,74 KM.

Istovremeno, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna neto plata isplaćena u tom mjesecu iznosila je 981 marku.