Potrošači ne vjeruju da su cijene hrane manje narasle od plata

BANJALUKA - Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, plate su za godinu dana porasle za oko 10 odsto, dok su cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju veće za oko šest odsto.

Tako je prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj u avgustu iznosila 1.286 KM i u odnosu na jul veća je za 0,6 odsto.

"Posmatrano po područjima, u avgustu 2023. godine najviša prosječna neto plata isplaćena je u području informacija i komunikacija i iznosila je 1.681 KM, a najniža je bila u području građevinarstva, 964 KM. U avgustu 2023. godine, u odnosu na avgust 2022, u svim područjima zabilježen je nominalni rast neto plate, od čega najviše u područjima umjetnost, zabava i rekreacija 20,2%, poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 15,2% i djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 14,7%", piše u analizi Zavoda za statistiku RS.

Sa druge strane, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u RS u avgustu ove godine su veće za 5,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Najveći godišnji rast cijena u avgustu 2023. godine zabilježen je u odjeljku stanovanje 15,3%, usljed viših cijena u grupi električna energija i drugi energenti od 27,1%, zatim u odjeljku ostali proizvodi i usluge 11,1%, zbog rasta cijena u grupi proizvodi za ličnu higijenu od 13,3%, potom u odjeljku hrana i bezalkoholna pića 8,3%, usljed povećanja cijena u grupama povrće od 26,4% i meso od 14,0%, zatim u odjeljku namještaj i pokućstvo 7,3%, usljed poskupljenja u grupi popravak aparata za domaćinstvo od 23,1%", piše u analizi.

Ipak, sa ovim podacima se ne slažu potrošači, koji ističu da su cijene za godinu dana drastično skočile, dok su plate minimalno rasle.

Jovan Vasilić, predstavnik Saveza udruženja potrošača RS i predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" iz Bijeljine, istakao je da nije siguran gdje je Zavod za statistiku RS dobio ove podatke.

"Cijene proizvoda bez kojih se ne može živjeti su sigurno otišle po 10, 20 odsto, a neke 50 i 100 odsto. Ako se uzima prosječan rast, ima proizvoda koji nisu poskupjeli, na primjer tekstil, obuća i odjeća, to nije poskupjelo. Ovo su uljepšani podaci, nisu realni. Gledajući cijene proizvoda, ne mogu da vjerujem u ove podatke", naglasio je Vasilić za "Nezavisne novine".

Istakao je da se cijene proizvoda za ličnu potrošnju svakodnevno mijenjaju.

"Jedino je došlo do smanjenja cijena ulja, a ostalo je sve poskupjelo, dok su plate minimalno rasle. Takođe, nekim proizvodima je ostala ista cijena, ali je smanjena gramaža, i imali smo dosta žalbi na to. Na primjer, Austrija je porez na plate smanjila za 10 odsto kako bi se one radnicima povećale, dok se kod nas to nije desilo. Razumijem i poslodavce, ako poveća plate za 10 odsto, mora još oko pet odsto za doprinose platiti, i to iz svog džepa", kazao je Vasilić.

Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" iz Banjaluke, kaže da je prateći sindikalnu potrošačku korpu Republike Srpske došao do zaključka da su troškovi prehrane za godinu dana veći za 100 KM.

"Uzmemo li u obzir, ako rade po najnižim cijenama rada, one ne ispunjavaju uslove te potrošačke korpe, i naravno da dolazi do 'zatezanja kaiša'", naveo je Srdić.

Prema njegovim riječima, nije siguran da su plate rasle više nego cijene, ali ako je to istina, to je dobra činjenica, te se nada da će se taj trend nastaviti.

"Vidimo iz dana u dan da su proizvodi drastično skuplji, te da se cijene mijenjaju na dnevnom nivou. Na primjer, grickalice su poskupjele tri puta u odnosu na 2021. godinu. Vidjećemo i kako će akcija 'Društveno odgovorni' uticati na smanjenje cijena, te koji će se proizvodi naći u toj akciji", naveo je Srdić.

Podsjećamo, Denis Šulić, ministar trgovine i turizma RS, istakao je prije nekoliko dana na sastanku sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača da će građanima od početka oktobra proizvodi biti dostupni uz značajno nižu maržu, čak i od nula odsto, koje će se odreći svi učesnici u lancu snabdijevanja, od proizvođača, preko distributera, do krajnjih trgovaca.

Ipak, nije precizirano, te se još uvijek ne zna koji će to proizvodi biti jeftiniji od oktobra.