Potunula jedna od vodećih EU ekonomija

RIM - Italija je potonula u recesiju, prenose svjetski mediji.

Prema prvim rezultatima u četvrtom kvartalu, ekonomija te zemlje je ušla u recesiju, što je ujedno i prvi put poslije 2013. godine da neka zemlja EU toliko potone.

Prema objavljenim podacima, italijanska ekonomija pala je 0, 2 odsto u posljednjem kvartalu 2018. godine, a to, poslije pada od 0,1 odsto u prethodnom, trećem kvartalu, znači ulazak u recesiju.

Ovo nije bilo neočekivano s obzirom na to da je italijanski premijer Đuzepe Konte još juče izjavio da očekuje ovakve podatke, a i ranije prognoze ukazivale su na mogućnost ulaska u recesiju.

Iako je dubina recesije plitka, ipak će se smatrati prekretnicom za evropsku ekonomiju, koja se posljednji put suočila sa padom u kasnim fazama krize evra u 2012. i 2013. godini.

Međutim, ekonomski rast zemlje povučen je opštim usporavanjem kontinenta. Naime, mnoge velike evropske ekonomije očekuju usporavanje. Primjera radi, njemačka vlada u 2019. godini očekuje rast od svega 1 odsto.

Slabost krajem 2018. dijelom se može povezati i sa padom trgovinske aktivnosti na svjetskom nivou, zbog bojazni oko razvoja trgovinskog rata između SAD i Kine.

Italija je, podsjetimo, jedna od najvećih evropskih ekonomija i tokom prošle godine, imala je mnogo problema, što je stvorilo strah i od ponavljanja sudbine Grčke.

Italian GDP declined again in Q4 pulling the economy into a technical recession. The situation is serious with employment already declining in Q3 and global headwinds still strong. Credit conditions have likely tightened #italy #macrobond pic.twitter.com/7921hbqREG