Prhodi poreza na nepokretnosti u padu, najavljena prinudna naplata

BANJALUKA - Poreska uprava Republike Srpske (PU RS) u prvih osam mjeseci bilježi pad naplate prihoda poreza na nepokretnosti od dva odsto, a s obzirom na to da se bliži 30. septembar, što je rok za uplatu druge rate, ne isključuju mogućnost prinudne naplate.

Naime, prema posljednjim podacima, od januara do avgusta ove godine po ovom osnovu prikupljeno je 18,8 miliona maraka, što je za 390.000 KM manje nego u istom periodu 2018. godine, kada su se u kasu slila 19,2 miliona KM.

Kako su poručili iz PU RS, svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos će biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

"Uprava će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze", kažu oni.

Dodaju kako im cilj nije kažnjavanje poreskih obveznika i prinudna naplata pa zbog toga na vrijeme podsjećaju kako se rok za plaćanje bliži isticanju.

Takođe, pozivaju i one koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu da to urade ili će u suprotnom to uraditi oni, s tim da će se vlasnici suočiti sa kaznama.

"Neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biće prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti", zaključili su u Upravi.

Grad Banjaluka jedna je od lokalnih zajednica koja po ovom osnovu svake godine prikupi ubjedljivo najviše prihoda, što je i očekivano, s obzirom na činjenicu da je u pitanju najveći grad u Republici Srpskoj. Takođe, mnogo se napora ulaže kako bi se obuhvat obveznika povećao, a u toku je i pilot projekat.

"Izabrali smo jednu katastarsku opštinu i na njoj smo testirali neke od ideja koje imamo u cilju povećanja prihoda. Upoređujemo baze podataka, a tamo gdje smo identifikovali ili gdje sumnjamo da postoji neprijavljena nekretnina šaljemo upozorenje koje je više neka vrsta podsjetnika da se izvrši uplata. U ovom testnom periodu poziv je otišao na oko 1.000 adresa", kaže za "Nezavisne" Božana Šljivar, načelnik Odjeljenja za finansije u Gradskoj upravi.

Prema njenim riječima, u pitanju su značajna sredstva koja se slivaju u budžet i kojima se finansira značajan broj infrastrukturnih projekata, ali i drugih potreba koje grad ima.

Šljivareva je rekla i to kako ova lokalna zajednica razmišlja u pravcu da je bolje širiti obuhvat, nego visinu poreskog opterećenja.

Inače, od 2012, kada je na snagu stupio Zakon o porezu na nepokretnosti RS, dug po ovom osnovu iznosi oko 20 miliona maraka. Poreska uprava je od tada pokrenula preko 100.000 postupaka prinudne naplate.