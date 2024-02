Profit Nintenda porastao na 2,7 milijardi dolara

Profit japanskog proizvođača video igara, kompanije Nintendo, je od aprila do decembra 2023. porastao za 18 odsto međugodišnje na 408 milijardi jena (oko 2,7 milijardi dolara).

Prihod kompanije tokom ovog perioda porastao je za 7,7 odsto na 1,395 biliona jena, prenosi Si-En-Bi-Si.

Nintendo očekuje sa će u tekućoj fiskalnoj godini koja se završava 31. marta 2024. prodati 15,5 miliona svojih Svič konzola, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu prognozu prodaje 15 miliona konzola.

Japanska firma je rekla da je video igra "Super Mario Bros. Wonder" koja je objavljena u oktobru imala "solidan početak" sa prodajom od 11,96 miliona.

Na prodaju je pozitivno uticao i film "Super Mario Bros. Movie" i glavna video igra "The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.