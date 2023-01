​Prosječna neto zarada u Srbiji 642 evra

U Srbiji je prosječna neto zarada u oktobru prošle godine iznosila 75.353 dinara /642 evra/, najnoviji su podaci Zavoda za statistiku Srbije, a najveće plate ostaju u IT sektoru - 1.600 evra.

Najveće plate imali su zaposleni u kontroli leta, a odmah iza njih slijede programeri i zaposleni u računarskom programiranju i konsultantskim djelatnostima, kao i zaposleni u oblasti naučnog istraživanja i u eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa.

Miloš Turinski iz kompanije "Infostud poslovi" rekao je da je u IT sektoru prosjek plata oko 1.600 evra, a ovako visoke zarade prate i vodoinstalateri, električari, pa čak i šefovi kuhinje.

"Dešava se da određeni poslodavci nude odlične uslove poput oglasa za vodoinstalatera u kojem je nuđeno 240.000 dinara /2.045 evra/ ili oglasa za električara u kojem je nuđena početna zarada od 150.000 dinara /1.278 evra/", rekao je Turinski za "Mondo".

On je naveo da je IT sektor na vrhu liste najtraženijih oblasti u kojima je bilo najviše mogućnosti za zaposlenje, a slijedili su trgovina, prodaja, mašinstvo, administracija i ugostiteljstvo.

S druge strane, u prethodnoj godini poslodavci su najviše raspisivali oglase za prodavace, vozače, magacionere, administrativne radnike, kao i radnike u proizvodnji.

Turinski je rekao da su najtraženiji električari, građevinci, keramičari, vodoinstalateri ili instalateri centralnog grijanja, ali manjak kvalifikovanih radnika se bilježi svuda i poslodavci su primorani da se bore za kvalitetne kadrove na tržištu rada.

On je dodao da Srbiji nedostaju IT stručnjaci, takozvani mediori i seniori, ali i vozači C i D kategorije, magacioneri, ugostitelji, građevinski radnici raznih profila.

Turinski je naveo da je ponuda part-tajm poslova u porastu iz godine u godinu, kako i rimout poslova /poslovi "od kuće"/, koji doživljavaju sve veću ekspanziju.

"Ovaj trend je naročito izražen u IT sektoru, ali tu su i pozivni centri, marketing sektor... 2021. godina je završena sa skoro 3.000 rimout pozicija, a 2022. sa 4.000", istakao je Turinski. /kraj/vš/ab