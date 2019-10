Putarina u RS najskuplja u Evropi, godišnja karta do 4.000 KM

BANJALUKA - Od Doboja, odnosno naplatnog mjesta Kladari, do Banjaluke, tj. naplatnog mjesta Jakupovci, putarina za putnička vozila u jednom smjeru košta sedam maraka, a godišnja čak 2.800 KM.

To je, recimo, 16 puta više nego u Austriji, gdje godišnja vinjeta, kojom možete krstariti svim tamošnjim autoputevima, iznosi, konvertovano u našu valutu, 174 marke.

Od Jakupovaca, odnosno Banjaluke, do Gradiške (Čatrnja), umjesto dosadašnjih dvije i po marke, putarina za putnička vozila uskoro će koštati tri i po KM.

Ili, ukoliko se odlučite za godišnju kartu, ta cifra se množi sa brojem 400, te omogućava neograničen broj prolazaka na relaciji Banjaluka - Gradiška i obrnuto, što znači da će vas vožnja za 12 mjeseci koštati 1.400 KM.

Nije ni to, međutim, vrh ledenog brijega jer od Kladara (Doboj) do Čatrnje (Gradiška) putarina za putnička vozila košta 10 maraka, dok za godišnju kartu treba da izdvojite 4.000 KM. Cijene su, naravno, dosta više za teretni program i autobuse.

Da je putarina u Srpskoj skuplja nego u znatno bogatijim evropskim državama lako je ustanoviti. Naime, godišnja vinjeta u Austriji za lična vozila do tri i po tone košta 89,20 evra, u Sloveniji 110 evra, a u Švajcarskoj 40 franaka, odnosno oko 70 maraka. U Bugarskoj vozači putničkih vozila godišnju vinjetu plaćaju 50 evra, koliko košta i u Slovačkoj. Godišnja putarina za putnička vozila u Češkoj iznosi 59 evra, a u Rumuniji 96 evra.

Uredbom o visini putarine, koju je juče usvojila Vlada RS, kako je saopšteno, utvrđuje se visina putarine na svih 106 kilometara autoputa koji su u upotrebi, i to kroz zatvoreni sistem naplate putarine.

"Uredbom se utvrđuje visina putarine za korišćenje autoputa po klasama vozila, način i sredstva plaćanja putarine, kao i stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine", naveli su iz Vlade RS.

Kako su rekli, kao stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine predviđene su periodične, mjesečne ili godišnje pretplatne karte, koje će vrijediti za određenu relaciju, i popusti u rasponu od 15 odsto do 25 odsto koji će vrijediti na cijeloj mreži autoputeva.

Mjesečna karta, kako su "Nezavisne" već objavile, važi za kalendarski mjesec, a obračunava se tako što se iznos putarine za određenu relaciju množi brojem 40 i omogućava neograničen broj prolazaka u toku mjesec dana na toj relaciji.

Godišnja karta važiće od datuma kada je kupite pa narednih godinu dana, a njena cijena obračunava se tako što se iznos putarine za određenu relaciju množi brojem 400 i omogućava neograničen broj prolazaka na toj relaciji. Ili, praktično, Gradiščanin koji uzima godišnju kartu do Banjaluke platiće je 1.400 maraka.

Da se radi o nerealnom iznosu ocjenjuje Renata Milić iz Gradiške, koja smatra da je riječ o ekstremno visokoj cijeni s obzirom na naš standard, ali imajući u vidu i cijene u dosta bogatijim evropskim zemljama.

"Pa, molim vas, to su nečije dvije plate. Kada se na to dodaju gorivo i ostali troškovi, pitanje je da li se to ikom isplati", navela je Milićeva za "Nezavisne".

S njom se slaže i jedan Dobojlija koji često putuje u Banjaluku, zbog čega je, kako ističe, planirao da kupi godišnju kartu, ali mu to više ne pada na pamet.

"Šta je njima? Da platim 2.800 maraka za putarinu godišnje? Znaju li oni da ja za tu cifru radim skoro četiri mjeseca? Ovo nije nikakva stimulativna mjera", rekao je ovaj Dobojlija.

Inače, danas usvojena uredba propisuje cijene putarine za svih 106 kilometara autoputa po zatvorenom sistemu naplate putarine. Putarina se naplaćuje po pređenom kilometru, od mjesta ulaska do mjesta izlaska s autoputa.

U "Hrvatskim autocestama" saznajemo da kod njih nema mogućnosti kupovine godišnje karte, ali imaju popuste za elektronsko plaćanje, dok se u Srbiji cijena godišnje karte obračunava tako što se iznos putarine množi brojem 400.

Godišnja putarina u Srpskoj

Doboj - Gradiška 4.000 maraka

Doboj - Banjaluka 2.800 maraka

Banjaluka - Gradiška 1.400 maraka

Godišnja putarina u evropskim zemljama

Austrija 89,20 evra (174 KM)

Slovenija 110 evra (214,5 KM)

Švajcarska 40 CHF (70 KM)

Bugarska, Slovačka 50 evra (97,5 KM)

Češka 59 evra (115 KM)

Rumunija 96 evra (187 KM)