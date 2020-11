Rimac objavio detaljan izvještaj: "Želim da imamo srećne zaposlene"

Mate Rimac je na YouTubeu objavio javni izvještaj svoje firme "Rimac automobili". Oglasio se i na Facebooku.

"Mislim da u Hrvatskoj postoji dosta jak interes za to što 'Rimac automobili' rade i što se kod nas događa. Isto tako ponekada vidim da postoji nerazumijevanje za to što radimo, kako radimo itd. Smatram da je najbolji način informisanja onaj direktni - da se što manje informacija izgubi.

Uzeo sam malo vremena i pokušao pokazati na što transparentniji način šta, kako i zašto radimo. Možda ću od toga napraviti redovnu stvar. Nisam nigdje vidio ovakvu 'radikalnu transparentnost' pa me baš zanima kako će to proći. Sad kad sam snimio vidim puno stvari koje bi trebalo dodati ili napraviti drugačije - ali to ću drugi put."

Zaposleni i plate

"Krenulo se iz ove garaže, prije 10 godina sam još uvijek bio sam u garaži. Danas imamo preko 900 zaposlenih. Tačnije 908. 'Rimac' ima 759 stalno zaposlenih, 70 studenata i 10 eksternih saradnika,

Greyp ima 73 stalno zaposlenih, dva studenta i dva eksterna zaposlena.

Od lokdauna do danas zaposlili smo 183 novih zaposlenih. U cijeloj godini 250 novih ljudi. Uprkos krizi imali smo snažan rast. Otprilike smo na 10.500 kuna neto plate bez prevoza i smještaja. Želim da to snažno raste, da imamo srećne i zadovoljne zaposlene. 'Rimac automobili' imaju oko 14 miliona kuna mjesečno troškova na plate", rekao je Rimac, prenosi Index.

Prikazao je i svoju neto platu, koja iznosi nešto manje od 35.000 kuna. "Nikad nisam bio najbolje plaćena osoba u firmi, mislim da imamo 15 ljudi u firmi koji su bolje plaćeni od mene. Ja živim isključivo od svoje plate", otkrio je.

Finansije, investicije i vlasnička struktura

"Neki kažu da smo godinama u minusu. To nije tačno. Zadnje dvije godine, 2017. i 2018. smo bili u gubitku. Ali prije toga smo imali dobit, malu ali je dobit. 2020. je teško prognozirati. Prvih šest mjeseci je bilo dosta teško, ali nadam se da će biti rast", rekao je Rimac.

"Što se tiče dobijanja iz budžeta, daleko više uplaćujemo nego što dobijamo podsticaja. Mi smo ukupno 17 miliona evra uplatili do septembra ove godine, dok smo iz budžeta dobili manje od tri miliona evra na račun podsticaja i oko pet miliona evra na račun evropskih sredstava", kazao je Rimac.