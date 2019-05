Samo 17 odsto radnika ima platu veću od 1.200 KM

​BANJALUKA - Platu veću od 1.200 KM imalo je 41.889 radnika u Republici Srpskoj, pokazuju podaci Poreske uprave RS za februar ove godine.

Ili, ako ćemo biti praktičniji, od ukupno 251.252 radnika, njih gotovo 17 odsto u drugom mjesecu ove godine dobilo je više od 1.200 KM.

Zanimljivo je da je mnogo manje zaposlenih kojima je na tekuće račune leglo, recimo, 800 ili 600 KM, ili bilo koji drugi skromniji iznos. Međutim, računica pokazuje i da oko 104.000 radnika zarađuje do 600 KM.

Naime, u februaru su do 449 KM dobila 17.172 radnika, dok je 450 KM leglo na tekuće račune 18.179 zaposlenih.

Od 451 do 500 KM dobilo ih je 37.639, a od 501 do 600 KM njih 31.181. Ukupno 23.086 radnika je u februaru zaradilo od 601 do 700 maraka, dok je između 701 i 800 KM dobilo njih 21.233.

Platu od 801 do 1.000 KM zaradilo je 33.908 zaposlenih, a od 1.001 do 1.200 njih 26.965.

Ove podatke je, na poslaničko pitanje narodnog poslanika Jelene Trivić (Klub poslanika PDP), pozivajući se na informacije Poreske uprave RS, iznijela Zora Vidović, ministar finansija RS.

U Savezu sindikata RS kažu da podaci nisu ohrabrujući jer, kako primjećuju, više od 100.000 radnika dobija do 600 maraka mjesečno.

"Vidite koliko je radnika koji primaju najnižu platu, ili pak malo više, odnosno do 600 KM. To svakako nije dovoljno ni za osnovne životne potrebe, a kamoli da može da se izmiri sindikalna potrošačka korpa", rekao je za "Nezavisne" Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS, te dodao da insistiraju na povećanju plata, a posebno onih najnižih.

Sa druge strane, privrednici ističu da, kada je riječ o eventualnom povećanju plata, treba biti oprezan.

"Nije dobra poruka za privrednike ako se do povećanja u ovoj fazi ne dođe rasterećenjem, odnosno smanjenjem prije svega doprinosa. Apsolutno se ne slažem s prijedlogom koji se nezvanično spominje u javnosti - da se rasterećuju samo plate koje se povećaju od sad pa do kraja godine, jer to podrazumijeva da preduzeća imaju dobit i akumulirane rezerve novca. Šta s preduzećima koja nemaju te rezerve i šta s povećanjem plata budžetskim korisnicima", pita Dejan Mijić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Kada se podvuče crta, može se zaključiti da samo mali broj radnika može svojom platom pokriti najosnovnije troškove.

Naime, računica Saveza sindikata RS pokazuje da je za sindikalnu potrošačku korpu, za četvoročlanu porodicu, u martu trebalo izdvojiti 1.908 maraka.

Istovremeno, prosječna plata u RS u trećem mjesecu je, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 886 KM. Statističari su izračunali da su u martu najveće zarade imali zaposleni u oblasti finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1.445 KM), a najniže u građevinarstvu (617 maraka).

TABELA