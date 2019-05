Šarović: Sastanak EBRD šansa za strane investicije

SARAJEVO - Ministar spoljne trogivne i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mirko Šarović smatra da je Godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/, koji je jutros počeo u Sarajevu, šansa da BiH obezbijedi priliv stranih investicija.

"To je šansa da imamo priliv stranih investicija svake godine veći od milijardu. Bilo bi poželjno da to bude milijardu i po, ali nisam siguran da ćemo u tome uspjeti, radimo na tome. To bi nam omogućilo rast od pet odsto što nam garantuje sustizanje i onih koji su nas proteklih godina pretekli", istakao je Šarović.

Prema njegovim riječima, to je važno za BiH jer je rast od dva do tri odsto nedovoljan.

"On jeste solidan, ali nama treba nešto više od prosjeka", izjavio je Šarović novinarima pred početak trodnevnog skupa, nakon što je posjetio neke od lokacija na kojima će se odvijati brojne aktivnosti.

Šarović je izrazio uvjerenje da će tome doprinijeti mnogobrojni događaji u okviru Godišnjeg sastanka guvernera EBRD-a.

On je potvrdio da će EBRD finansirati izgradnju dvije dionice na dijelu Koridora "Pet ce" kod Doboja - po jednu u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

"To je dobra vijest. Sve pripreme su završene i mi ćemo moći ući u taj veliki posao kako bi za koju godinu cijelu trasu Koridora od sjevera do juga u potpunosti završili. To će biti kapitalno važno za BiH", istakao je Šarović.

Prema njegovim riječima, nije samo infrastruktura u fokusu BiH.

"Sve veći fokus je na malim i srednjim preduzećima, odnosno na privatnom preduzetništvu i oni već u agendi EBRD-a učestvuju sa trećinom investicija. I ne samo EBRD, već i Evropska investiciona banka i Svjetska banka", rekao je Šarović.

On je najavio da će na skupu biti skoro svi gradonačelnici iz BiH.

"Neki već koriste sredstva iz Posebnog fonda za velike gradove koje ima EBRD. To su tzv. zeleni gradovi u kojima se ulaže u potrebnu komunalnu i javnu infrastrukturu gradova. Neki to već koriste kao Zenica, Banjaluka i Sarajevo za kanalizaciju, vodovod, javni gradski prevoz... To je poseban portfolio koji će se na zahtjev BiH i nekih drugih zemalja u regionu širiti", istakao je Šarović.

On je ponovio da BiH na ovom globalnom skupu želi da se predstavi u boljem svjetlu kako bi postala konkurentnija, prepoznatljivija i kao mjesto koje je povoljno i poželjno za biznis.

"Ova je poruka možda i važnija od puke statistike i broja potpisanih ugovora", smatra Šarović.