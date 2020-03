Šefica MMF-a: Svijet zvanično u recesiji

Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva izjavila je danas da je globalna ekonomija sada u recesiji zahvaljujući COVID-19, ali da čuje da svjetski čelnici konačno shvataju da će samo koordinisanim naporima uspjeti zaustaviti širenje novog korona virusa.

"Svijet je sada u recesiji, a dužina i dubina te recesije zavise od dvije stvari: ograničenja širenja virusa i učinkovitom, koordinisanom odgovoru na krizu", rekla je za CNBC.

Dodala je da je vrlo ohrabruje ovo što sada vidi: razumijevanje među globalnim liderima da ako virus ne savladamo svugdje, nećemo moći izaći iz krize.

"Ne bi trebalo da idemo s malim mjerama kad znamo da je to gigantska kriza. Nikada nismo vidjeli da se svjetska ekonomija zaustavlja. Sada to vidimo. Kako ćemo je revitalizirati to je još jedna važna tema", rekla je ona.

MMF je posljednjih sedmica poduzeo vanredne mjere kako bi pomogao u borbi s ekonomskim uticajem COVID-19. Napori da se spriječi širenje virusa imali su ogroman negativan uticaj na ekonomiju.

MMF je 16. marta saopštio da je spreman upotrijebiti svoj kapacite finansiranja od hiljadu milijardi dolara za pomoć zemljama širom svijeta koje se bore s humanitarnim i ekonomskim uticajem novog korona virusa.

(Biznisinfo.ba)