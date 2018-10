Šif: Balon na berzama veći od onog od 2008.

BEOGRAD - Finansijski balon na berzama veći je od onog od 2008. godine, i njegovo pucanje će daleko teže pogoditi američku privredu, ocijenio je poznati ekonomista Piter Šif.

Volstrit i američka privreda su na pragu krize, a pad krajem ove nedjelje bio je alarm, smatra Šif, koji je i direktor kompanije "Juro Pacific Kapital", koja pruža savjete u bankarskim poslovima.

"Ovo balon nije samo na berzi, nego u cijeloj ekonomiji", rekao je on u intervjuu za televiziju Foks.

Šif predviđa recesiju koju će pratiti rast potrošačkih cijena i koja će biti "mnogo bolnija" od "velike recesije" koja je trajala od decembra 2007. do juna 2009.

"Mislim da, kada Amerikanci izgube posao, videće koliko će im troškovi života rasti i to dosta dramatično, sve to zajedno biće naročito bolno", rekao je on.

Američki predsjednik Donald Tramp je za najveći pad na berzama od februara okrivio Fed (centralnu banku), jer je podigao kamate.