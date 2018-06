Smanjenjem poreskih stopa na nepokretnosti povećali prihode

BANJALUKA - Poreska uprava Republike Srpske bilježi značajan rast prihoda na osnovu poreza na nepokretnosti, izvornog prihoda lokalnih zajednica koji se prikuplja na osnovu stope čiju visinu određuju opštine i gradovi.

U prva četiri mjeseca ove godine naplaćeno je 5,1 milion KM, što je za 40 procenata više u odnosu na isti period 2017. godine.

To je samo nastavak pozitivnog trenda iz prošle godine, kada je prikupljeno nešto preko 25 miliona KM, a što je u odnosu na 2016. godinu više za 2,3 miliona KM.

Značajan rast naplate ovog poreza u 2017. u odnosu na 2016. godinu je, između ostalih, ostvaren u gradovima Banjaluka, Doboj i Bijeljina te opštinama Laktaši i Kotor Varoš.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, u kojoj su prošle godine prihodi po osnovu poreza na nepokretnosti rasli za preko milion maraka, kaže kako je za taj rezultat presudna promjena odluke o visini poreske stope.

"Osim uže gradske zone, na svim ostalim zonama smo smanjili poresko opterećenje građanima. Prethodna odluka kojom je bilo povećano to opterećenje, izazvala je suprotni efekat, jer je došlo do mnogo žalbi i do neredovnog plaćanja. Sa manjim cijenama dobili smo veći finansijski efekat", kaže Radojičić.

On smatra kako bi bolja kontrola, ali i evidencija donijela još bolje rezultate.

U Kotor Varošu su takođe morali da koriguju odluku o visini stope, pa je ona u prošloj godini takođe smanjena i rezultat, kao i u Banjaluci, nije izostao. Sa 100.353 KM prikupljenih u 2016. godini prihodi su u 2017. narasli na 201.478 KM.

Slobodan Gelić, v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u ovoj opštini, kaže kako je na to povećanje uticalo više faktora i da bi za to bila potreba podrobnija analiza.

Ipak, kako je kazao, u obzir treba uzeti činjenicu da je rastao broj prodatog zemljišta, što iziskuje izmirene obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti, kao i to da je u procesu legalizacije veliki broj parcela pretvoren iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Takođe, dodaje on, nelegalni objekti prijavljeni su Poreskoj upravi pa se i na njih obračunava porez.

Podsjećamo, građani u RS obavezni su nekretnine prijaviti u Fiskalni registar nepokretnosti.

Neprijavljivanje nepokretnosti u registar nepokretnosti predstavlja prekršaj postupka registracije u skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske.

Tim zakonom propisano je da će za prekršaj biti kažnjen poreski obveznik fizičko lice novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM, te od 1.000 KM do 3.000 KM poreski obveznik pravno lice, ukoliko ne prijavi nepokretnosti u Fiskalni registar nepokretnosti na način i u rokovima koji su propisani.